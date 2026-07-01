VIDEO: Hele, já se tě nebojím, vyskakuje muž na policistu. Vmžiku leží a zkrotne

„Původně jsme vám chtěli ukázat video, ve kterém policisté během prázdnin posilují výkon služby v centru Prahy, aby si návštěvníci i obyvatelé mohli letní sezonu užít v klidu a bezpečí.“
Téměř idylicky začínají policisté svůj příspěvek na svých sociálních sítích. Vzápětí přiznávají, že co následovalo, idylu letního dne jednoznačně přebilo.
„Těžkooděnci ze speciální pořádkové jednotky právě byli na Václavském náměstí, když jim do auta pěstí udeřil muž, který kolem nich procházel. Kolegové to chtěli vyřešit v klidu, dočkali se ale jen nadávek a agresivity,“ pokračoval v příspěvku policejní mluvčí Jan Daněk.
„A co mi chceš jako udělat, frajere. Tak střílej, dělej,“ pustí se muž do policisty. Ten se mu v klidu snaží vysvětlit situaci, požádá ho o prokázání totožnosti. To muže ale ještě víc naštve. „Vy jako opravdu se to jako strašíte lidi, vás to baví, že jo?“ pokračuje.
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A své řeči stupňuje tím, že nemá strach. „Já se jako tebe nebojím a jestli jako myslíš ...“ větu ale nedokončí, protože v tu chvíli policistovi dojde trpělivost, muže čapne a povalí ho na zem.
A rázem se změní i rétorika „hrdiny“. „Tak jo, vzdávám se, hele jako nech mě,“ hlesne.
Na dlažbě mu ale otrne velice rychle a svou rétoriku začíná stupňovat: „Ještě jednou na mě šáhneš takhle, jsou opravdu hnusní ti policajti. Nesnáším fízly, pořád si na mě takhle dovolujou.“ Načež ho policista informuje, že ho omezil na osobní svobodě z důvodu neuposlechnutí výzvy.
Zároveň mu radí, protože se dopouští dalších přestupků. „Nech mě bejt, ty ****, ty nejsi úplně chytrej,“ dočká se jen odpovědi.
„Proto vše skončilo použitím donucovacích prostředků. Muž byl převezen na místní oddělení a je podezřelý z několika přestupků. No nic, tak jen abyste věděli, že jsme tu pro vás, a pokud byste si v ulicích všimli čehokoliv podezřelého, neváhejte se na naše policisty obrátit,“ končí policejní mluvčí příspěvek.