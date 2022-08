Policista se neovládl a srazil dotěrného recidivistu, zákrok zkoumá inspekce

Incident se stal v sobotu. Na videu je vidět, jak nejspíš zdrogovaný muž zvoní na zvonek policejní služebny v Praze 20 a něco vykřikuje. Vzápětí se rozlétnou dveře, vyřítí se policista a muže srazí na zem. Pak do něj ještě několikrát strčí a nakonec na něj zaútočí nohou a několika ranami pěstí. Společně s kolegy jej poté spoutají a odvedou na služebnu.

Podle prvních informací je muž na videu šestkrát soudně trestaný recidivista. „Choval se agresivně, hlídce vyhrožoval, že je všechny postřílí, a zároveň nereagoval na žádné výzvy policistů,“ popsala policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Po zákroku byl muž převezen na psychiatrii. „Zákrokem se z vlastní iniciativy zabýváme a současně jsme informovali GIBS. Kontrolní orgány budou detailně zkoumat přiměřenost zásahu policisty, zároveň však budou vyhodnocovat i to, co tomu předcházelo a co není na videu zachyceno,“ uvedla Siřišťová.