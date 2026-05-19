Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Kurýr chytil lupiče, který mu sebral zásilku, ten se vrátil pro jiný balík

Autor: ,
  13:38
Policisté z pražské Palmovky zadrželi muže, který letos v dubnu přepadl kurýra při doplňování výdejních boxů. Lupič mu chtěl ukrást peníze, nakonec utekl jen s jedním balíkem. Soud ho poslal do vazby a hrozí mu až deset let vězení.

Podezřelý 18. dubna přepadl řidiče rozvážejícího zásilky.

„Pod pohrůžkou násilí požadoval po kurýrovi peníze. Muž ale u sebe žádné neměl. Útočník mu začal nadávat kvůli jeho původu, vyhrožoval mu násilím a pokusil se ho kopnout. Poté sebral jeden balík a dal se s ním na útěk,“ informoval policejní mluvčí Jan Daněk.

Zloděj maskovaný za kurýra vykrádal byty. Dovnitř se dostával důvtipně, jeden pak vytopil

Řidič lupiče dostihl a balík v hodnotě 1 500 korun, v němž byly dva polštáře, získal zpět. Podezřelý se ale vrátil na místo a sebral jiný balík v hodnotě asi 500 korun, se kterým se mu už zmizet povedlo.

Kriminalistům se podařilo zjistit mužovu totožnost a o tři dny později ho zadrželi v bytě v centru Prahy.

Policisté s mužem následně zahájili trestní stíhání pro trestný čin loupeže a podali podnět na jeho vzetí do vazby, což státní zástupce i soud akceptovali. V případě odsouzení mu hrozí až deset let odnětí svobody.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

19. května 2026  10:54,  aktualizováno  13:47

VIDEO: Kurýr chytil lupiče, který mu sebral zásilku, ten se vrátil pro jiný balík

Kriminalisté z Palmovky, kteří se zabývají mimo jiné objasňováním násilné...

Policisté z pražské Palmovky zadrželi muže, který letos v dubnu přepadl kurýra při doplňování výdejních boxů. Lupič mu chtěl ukrást peníze, nakonec utekl jen s jedním balíkem. Soud ho poslal do vazby...

19. května 2026  13:38

Praha hledá nájemce restaurace Nebozízek na Petříně, stávající dluží miliony

Restaurace Nebozízek na Petříně

Městská společnost Trade Centre Praha vyhlásila výběrové řízení na nového nájemce restaurace Nebozízek na Petříně v prostoru lanové dráhy. Nový nájemce má nahradit stávajícího, kterému firma...

19. května 2026  12:46

VIDEO: Po Smíchově běhal muž s falešnou pistolí. Utekl matce z nákupů a mířil na lidi

Muž v Praze mířil falešnou pistolí na kolemjdoucí

Muž s falešnou pistolí se pohyboval na pražském Andělu a děsil kolemjdoucí. V místě, kde se pohybují stovky chodců, chodil tam a zpět a mířil na lidi. Policisté vzhledem ke zdravotnímu stavu...

19. května 2026  10:02,  aktualizováno  11:55

V Praze by mohla posílit lodní nákladní doprava. Využily by se i náplavky

Neobvyklý pohled v centru Prahy. Kvůli opravám plavebních komor Dolany a...

Doprava stavebních materiálů na velké stavební projekty a naopak odvoz suti nebo zásobování podniků z pražských náplavek by se opět mohly stát součástí moderní logistiky metropole. Ministerstvo...

19. května 2026  10:17

Na D4 spadlo v noci osobní auto z dálničního mostu, řidič zemřel

Na dálnici D4 u Staré Huti na Příbramsku v noci havarovalo auto, řidič...

Při havárii osobního auta na dálnici D4 u Staré Huti na Příbramsku zemřel v noci na dnešek jeho řidič. Auto spadlo z dálničního mostu, o nehodě informoval policejní mluvčí Pavel Truxa.

19. května 2026  7:59

Pražská ODS vyšle do komunálních voleb devatenáct starostů. Povede je Portlík

Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík a šéfaka pražské organizace strany...

Do komunálních voleb postaví pražská ODS spolu s lídrem kandidátky Tomášem Portlíkem náměstkyni primátora a bývalou starostku Prahy 2 Alexandru Udženiju. Na prvních pěti příčkách jsou dále nominovaní...

18. května 2026  21:23

Vlak na koridoru usmrtil člověka, hasiči evakuovali stovky cestujících

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Provoz na železničním koridoru mezi Českým Brodem a Poříčany zastavila v pondělí odpoledne nehoda, při níž vlak usmrtil člověka. Hasiči museli evakuovat zhruba 400 cestujících. Okolo 19. hodiny byl...

18. května 2026  17:21,  aktualizováno  20:03

Nový metropolitní plán slibuje 350 tisíc bytů. Praha k němu spustí nový web

Pragerovy kostky v pražském areálu Emauzy podstoupí potřebnou rekonstrukci za...

Praha se chystá schválit nový územní plán. Radní o něm jednali v pondělí, definitivně by ho ale měli schválit na mimořádném jednání ve středu. Takzvaný metropolitní plán město připravuje od roku...

18. května 2026

Americký sen majitele pivovaru. Z garáže u chalupy na Křivoklátsku pronikl do světa

Premium
Řemeslný pivovar z Broum. Pivovar Matuška najdete v obci Broumy, která leží v...

Po loňském zlatu letos cinkla dvě stříbra. Rodinný minipivovar Matuška z Broum na Křivoklátsku opět uspěl v největší mezinárodní pivní soutěži malých nezávislých pivovarů World Beer Cup.

18. května 2026

Praha rozdá bezplatné roční kupony na MHD. Ale nebudou pro každého

ilustrační snímek

Praha více než třem stovkám lidí daruje roční kupon na městskou hromadnou dopravu. Budou to ti, kteří bezpříspěvkově darovali krev a mají minimálně 80 odběrů.

18. května 2026  14:55

Nebezpečný hazard ve Vršovicích, teenageři lezli po jeřábu desítky metrů nad zemí

ilustrační snímek

Tři teenageři v neděli večer vylezli na stavební jeřáb v pražských Vršovicích a pohybovali se ve výšce několika desítek metrů. Dva z hříšníků pak nadýchali přes jedno promile alkoholu.

18. května 2026  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.