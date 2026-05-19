Podezřelý 18. dubna přepadl řidiče rozvážejícího zásilky.
„Pod pohrůžkou násilí požadoval po kurýrovi peníze. Muž ale u sebe žádné neměl. Útočník mu začal nadávat kvůli jeho původu, vyhrožoval mu násilím a pokusil se ho kopnout. Poté sebral jeden balík a dal se s ním na útěk,“ informoval policejní mluvčí Jan Daněk.
Řidič lupiče dostihl a balík v hodnotě 1 500 korun, v němž byly dva polštáře, získal zpět. Podezřelý se ale vrátil na místo a sebral jiný balík v hodnotě asi 500 korun, se kterým se mu už zmizet povedlo.
Kriminalistům se podařilo zjistit mužovu totožnost a o tři dny později ho zadrželi v bytě v centru Prahy.
Policisté s mužem následně zahájili trestní stíhání pro trestný čin loupeže a podali podnět na jeho vzetí do vazby, což státní zástupce i soud akceptovali. V případě odsouzení mu hrozí až deset let odnětí svobody.