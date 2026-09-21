„Za použití donucovacích prostředků jsme zadrželi 58letého muže, který měl střílet zbraní ráže 9 milimetrů z okna bytu ve čtvrtém patře,“ popsala zásah policie na síti X.
Při události nikdo neutrpěl zranění, policie však uvedla, že útočník se mohl nacházet ve špatném psychickém stavu.
„Muže si vzhledem k jeho psychickému stavu budou do péče přebírat záchranáři. Právě jeho psychický stav mohl být důvod, proč ze zbraně střílel,“ vysvětlila v příspěvku.
Policie více informací k zásahu nesdělila. „Stále jsme na místě a řešíme to, ale vypadá to, že muž střílel,“ řekl redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk. „Nyní mimo jiné zjišťujeme, zda muž zbraň držel legálně,“ dodal.