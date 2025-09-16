Gang vyrobil pervitin za šest milionů korun, svojí opatrností mátl kriminalisty

  13:49
Kriminalisté zadrželi organizovanou skupinu, která podle nich vyrobila minimálně šest kilogramů pervitinu za zhruba šest milionů korun. Gang měl osm členů a vedl ho soudně trestaný recidivista. Sedm zadržených skončilo ve vazbě, všichni si vyslechli obvinění. Hrozí jim až dvanáctiletý trest vězení. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Skupinu sledovali kriminalisté od ledna. „Vzhledem k tomu, že si celá skupina počínala velmi opatrně a v krátkém časovém rozmezí měnila místa varu formou krátkodobých pronájmů, tak je nebylo vůbec jednoduché nepřetržitě sledovat,“ uvedl mluvčí.

Zátah odhalil výrobu pervitinu za desítky milionů, policie stíhá pět lidí

Zásahová jednotka nakonec zadržela všech osm podezřelých včetně pravděpodobného šéfa gangu, kterého kriminalisté znají z minulosti. Byl totiž několikrát soudně trestaný a v roce 2015 mu vybuchla varna pervitinu ve Střešovicích.

Padlo devět obvinění za obchod s drogami, prodávaly se i v pardubické věznici

„Během série domovních prohlídek detektivové zajistili varnu pervitinu, dvě varny opiátů, větší množství nasušené makoviny, různé druhy drog a finanční hotovost ve výši bezmála 400 000 korun,“ doplnil Hrdina. Zadržení byli obviněni ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

Nájem, nechuť i narkomani. Po pětadvaceti letech zavírá opravna obuvi na Andělu

Již pětadvacet let funguje v pasáži Zlatý Anděl na pražském Smíchově obchod, který nabízí opravu bot a výrobu klíčů. Během tohoto týdne se na něm ale objevila cedule s oznámením, že se tento pátek...

Pokus o vraždu manželky jateční pistolí. Odvolací soud snížil řezníkovi trest

Vrchní soud v Praze v úterý snížil trest muži z Kolína, který se loni pokusil zavraždit svou manželku střelou z jateční pistole. Krajský soud mu původně uložil 15 let vězení. Odvolání obžalovaného...

16. září 2025  13:59

Dramatická nehoda policie v Praze. Auto skončilo na boku, na kola ho vrátili svědci

Policejní auto v úterý skončilo na boku po srážce s jiným osobním vozidlem na křižovatce ulic Nádražní a U lihovaru na pražském Smíchově. Nádražní ulice je uzavřená a jezdí se přes Strakonickou,...

16. září 2025  12:55,  aktualizováno  13:55

Davy dětí s mobily oblehly korunovační klenoty. Výstava jim oživila vlastivědu

Práh Vladislavského sálu na Pražském hradě překročily v úterý dopoledne první skupinky nadšených dětí, aby se podívaly na korunovační klenoty. Výstava s podtitulem Poklad v temnotě láká nejen na...

16. září 2025  13:39

Praha i střední Čechy hledají nejlepší podnikatele. Posílat lze přihlášky i nominace

Mezi regiony, z nichž se pravidelně rekrutují finalisté soutěže EY Podnikatel roku, patří i Praha a střední Čechy. V hlavním městě se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s primátorem Bohuslavem Svobodou,...

16. září 2025  12:33

Přívozy nahradí lávka. Lidé se mezi Roztoky a Klecany snáze dostanou přes Vltavu

Tisíce obyvatel hlavně severní části Prahy i Středočeského kraje dostaly radostnou zprávu. Hejtmanství totiž postaví lávku přes Vltavu mezi Roztoky a Klecany. Krajská rada nyní schválila záměr...

16. září 2025  12:30

Sprejeři chtěli strážníkům zmizet mezi auty, usvědčily je ruce od barvy

Dva utíkající chlapce mladší patnácti let, kteří se následně pokusili skrýt mezi zaparkovanými vozidly, pronásledovali v noci na pondělí strážníci v pražských Modřanech. Na dotaz, proč se pokoušeli...

16. září 2025  11:51

Pražané nevědí, jak zhubnout. Nebo to nepovažují za nutné, odhalil průzkum

Více než polovina Pražanů se v posledních třech letech snažila zhubnout. Rovných 75 procent obyvatel metropole ví, že nadváha a obezita zvyšují riziko kardiovaskulárních nemocí a mají celkově...

16. září 2025  10:06

Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej

Plány na výstavbu nového mostu na pražské Výtoni jsou u konce. Organizace UNESCO v hodnocení dopadu výstavby nového mostu a přenesení původní památkově chráněné konstrukce uvedla, že nejvyšší...

16. září 2025  9:34

Hlučící kaliči ustoupí těm, kteří tam bydlí. Kladno rozšířilo noční klid do dalších ulic

Působení vyhlášky o nočním klidu na dnešním jednání rozšířili kladenští zastupitelé. Nově se bude týkat i lokality takzvaného podloubí v ulici Československé armády. Provozovnám, jako jsou...

15. září 2025  18:33

Zákaz vstupu, mrtvé ryby i vodní ptáci. V hostivických rybnících je otrávená voda

V Hostivici u Prahy byl potvrzen výskyt botulotoxinu v místních rybnících, což způsobilo úhyn ryb a vodního ptactva. Největší riziko se týká rybníku Kala, kde platí zákaz vstupu. „Radnice nyní čeká...

15. září 2025  16:29

Copak je to heroin? Vězně u soudu překvapil návrh trestu za pašování léků

Okresní soud v Lounech začal projednávat případ desetičlenné skupiny, která podle vyšetřovatelů do dvou věznic v Ústeckém a Středočeském kraji pašovala drogy a léky na předpis. Mezi obžalovanými jsou...

15. září 2025  15:48

