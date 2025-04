V domě se čtyři lidé zřejmě otrávili oxidem uhelnatým, jeden člověk zemřel

„Událost nám byla oznámena okolo půl desáté od záchranné služby. V rodinném domě se nacházely čtyři osoby, přičemž tři z nich byly v bezvědomí. Jednu museli záchranáři resuscitovat, bohužel neúspěšně,“ řekla pro iDNES policejní mluvčí Michaela Richterová.

Mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková potvrdila, že v péči měli čtyři lidi. „Bohužel jeden i přes snahu všech posádek zemřel. Dále jsme ošetřovali ženu, kterou musel lékař zaintubovat a napojit na umělou plicní ventilaci. Následně byla letecky transportována do Nemocnice Na Homolce. Třetí pacient je směřován do barokomory kladenské nemocnice a čtvrtou pacientku vezeme k dovyšetření do Thomayerovy nemocnice,“ upřesnila.

Pravděpodobnou příčinou je otrava oxidem uhelnatým. Kriminalisté, kteří si případ převzali, u zemřelého nařídili soudní pitvu.