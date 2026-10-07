Podle policie se prověřovaný případ odehrál opakovaně v průběhu ledna až června tohoto roku.
„Neznámý muž si ve vlaku vyhlédl poškozeného a v průběhu jízdy si sedl naproti němu,“ informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Muž se poté začal své oběti dotýkat a mluvit k ní. „Svými koleny a stehny se třel o kolena a stehna poškozeného. Přitom se měl muž opakovaně přes kalhoty dotýkat svého přirození, které si hladil rukou, a koukal na poškozeného, kterému zároveň vyprávěl, že je sám a nemá děti ani manželku,“ uvedl mluvčí.
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Policistům se podařilo zajistit fotografii muže, který by mohl s případem pomoci.
„Je velice pravděpodobné, že by svou výpovědí výrazně přispěl k jeho objasnění. Ačkoli záběry nejsou stoprocentní, věříme, že by muže mohl někdo poznat a jeho totožnost nám sdělit,“ napsal Rybanský.
Doplnil, že policie se obrací se také na muže samotného. „Pokud se pozná na fotografii, ať stejně jako ostatní kontaktuje linku 158 nebo se sám dostaví na jakoukoli policejní služebnu v Praze a svou výpovědí přispěje k řádnému objasnění věci.“
Další možné oběti se mají také obrátit na policii. „Zároveň žádáme další možné poškozené, především mladistvé, kteří měli podobnou zkušenost, aby se společně s rodiči dostavili na kteroukoli policejní služebnu nebo kontaktovali linku 158,“ uzavřel Rybanský.