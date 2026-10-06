Sdělila v úterý policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Deník N v létě napsal, že známý biolog, filozof a spisovatel Stanislav Komárek z fakulty začátkem loňského roku odešel kvůli podnětu mladšího kolegy. Podle jeho svědectví ho profesor Komárek přesvědčil, aby si vzal drogu a následně ho přiměl k sexuálnímu styku. Komárek obvinění ze sexuálního či mocenského zneužívání odmítá.
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Kriminalisté prověřují případy sexuálního násilí. Podezřelý je pro ně už známá firma
„V souvislosti s prověřováním trestného činu, ke kterému mohlo docházet v období od roku 2000 do roku 2025 na Přírodovědecké fakultě UK, pražští kriminalisté pátrají po dalších případných poškozených, kteří mají negativní zkušenost sexuálního charakteru. Na základě informací zveřejněných v médiích jsme se začali případem zabývat a kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu,“ uvedla Kropáčová bez dalších podrobností.
Přírodovědecká fakulta letos v srpnu po zveřejnění informací v Deníku N vydala k okolnostem Komárkova odchodu ze školy prohlášení. Podle něho s ním rozvázala pracovní poměr poté, co obdržela podnět. Jeho autor ale nechtěl případ řešit oficiální cestou, včetně institutu ombudsmanky či etické komise fakulty.
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Zkušenost se sexuálním obtěžováním na pracovišti oznámí jenom část obětí
„Jednalo se o to jediné a nejúčinnější, co mohla katedra jednostranně vykonat k okamžité ochraně členů akademické obce,“ uvedla škola. Zdůraznila současně, že prvořadým cílem je udržovat na fakultě bezpečné a respektující prostředí pro studující i zaměstnance.
„Jakékoli formy sexualizovaného násilí, zneužívání moci či jiné neetické chování považujeme za naprosto nepřípustné,“ dodali zástupci Přírodovědecké fakulty UK.