Student z ciziny děsil na sítích útokem ve škole, došla si pro něj policie

Taky jste zvědaví, jak tahle zápletka dopadne? Sparta, úřadující fotbalový šampion, dostala dvě překvapivé facky za sebou. Ve chvíli, kdy to legendární pražský klub nečekal (obzvlášť po vítězném...

Na podzim do klubu vstoupil jako spoluvlastník, teď už mu patří 83 procent akcií. Matěj Turek, zakladatel investičního fondu 10X, je novým majitelem fotbalové Dukly, kterou koupil od miliardáře Petra...

Martin Vitík se zdráhal proti němu vystoupit, a tak se nerozpakoval, zpoza vápna práskl do balonu slabší levačkou a jeho rána zaplavala přesně k bližší tyči. Odvážné zakončení, ale o to hezčí gól,...

Na štěchovické přehradě se v pondělí krátce před osmou hodinou ráno převrátila pramice. Na palubě bylo sedm dělníků, kteří vyznačovali místa, kde se v současnosti opravuje most. Šest z nich samo...

Začíná oprava hlavní ranveje na pražském Letišti Václava Havla. Veškerý letecký provoz tam z toho důvodu převádějí na vedlejší dráhu. To bude mít za následek zvýšení hluku nad Kladnem a hustě...

Hned měl jasno, co za domácím výbuchem 2:4 s Plzní stálo. „Je těžké vyhrávat zápasy, kde uděláme tak velké chyby. To je očividný a hlavní důvod kolapsu. Pro soupeře bylo až moc lehké góly dát,“...

Chtěli jsme hrát jako v Evropě, vykládal Koubek. Durosinmi bude ještě lepší

Možná se až divil, jak jednoduché to v útoku jeho svěřenci měli. Na co plzeňští fotbalisté na pražské Letné sáhli, to jim vyšlo. A Spartu nakonec ve zběsilém šlágru 27. kola porazili 4:2. „Zběsilý...