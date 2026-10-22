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Agresor na D6 vybrzdil ženu dodržující rychlost. Pak ji před zraky její dcery napadl

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  13:49
Řidička dodržovala poblíž Jesenice na Rakovnicku rychlost na D6 v místě dopravního omezení, jiný řidič ji kvůli tomu vybrzdil a brutálně napadl. Vše sledovala osmiletá dcera řidičky, která navíc měla v rukách palubní kameru, která útok zachytila na videu.

Muž, který na posádku vozu zaútočil, je podezřelý z několika trestných činů včetně ublížení na zdraví ve stadiu pokusu.

„Mladá žena s osmiletou dcerou na sedadle spolujezdce projížděly stavbou dálnice D6 v blízkosti obce Jesenice, kde bylo několik dopravních značení upravující rychlost jízdy na 50, 30 a opět 50 kilometrů za hodinu. Žena nedělala nic jiného, než že všechna rychlostní doporučení respektovala a jela podle nich,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Nehodu, při níž zemřel kojenec, zavinil vybržďující řidič. Je ve vazbě

Řidič černého SUV ji začal problikávat a podle záznamu i svým autem ohrožovat a vybržďovat. Následně zastavil a donutil zastavit i řidičku. „Poté, co otevřel dveře, ji začal velmi surově mlátit do hlavy a po těle. Když mu sdělila, že vše zaznamenává palubní kamera, kterou už v té době svírala v rukách osmiletá dcera řidičky, snažil se jí násilím zmocnit,“ popsala Suchánková.

Děvčeti se podařilo kameru rychle uschovat pod svou sedačku a záznam pak řidička předala policistům. „Muž se dopustil hned několika protiprávních jednání, z kterých jsme mu již ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření. A to z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádeže ve stadiu pokusu,“ doplnila mluvčí a dodala, že na prožité trauma žena i její dcera zřejmě dlouho nezapomenou.

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