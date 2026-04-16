Přišel si půjčit peníze, pak známému prořízl krk, viní invalidu. Oběť věděla, že umírá

  11:47
Za loňskou brutální vraždu seniora v pražské Krči čelí obžalobě invalidní důchodce, který si ke svému známému přišel do jeho bytu půjčit další peníze. Pohádali se kvůli tomu a mladší muž napadl svého hostitele údery do obličeje i dalších částí těla takzvaným boxerem. Poté mu prořezal krk v době, kdy jeho oběť ještě žila.
Kriminalisté a policisté zasahují v pražské Krči kvůli podezřelému úmrtí osoby...

Kriminalisté a policisté zasahují v pražské Krči kvůli podezřelému úmrtí osoby v bytě. (24. července 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Tvrdí to obžaloba, kterou začne koncem dubna projednávat pražský městský soud.

Vražda se stala v noci na 23. července 2025 v panelovém domě v Praze 4. Pachatel své oběti přivodil řadu výrazně bolestivých zranění, mimo jiné zlomeniny čelistí i dalších kostí v obličeji, roztržení oka či zlomeninu žebra.

„Svým jednáním způsobil poškozenému mučivé útrapy spočívající v intenzivní obavě poškozeného o život, kdy si po dobu více minut uvědomoval probíhající útok a neodvratnost své smrti, jakož i pociťoval vystupňovanou bolestivost vzhledem k charakteru tupých poranění až na hranici snesitelnosti,“ uvádí obžaloba.

Policisté obvinili muže z vraždy v Krči. Kvůli surovosti mu hrozí i výjimečný trest

Pachatel pak podle státního zastupitelství dokonal čin nožem s vroubky, který si k bezvládnému a chroptícímu muži ležícímu v posteli přinesl z kuchyně. Bezprostřední příčinou smrti byla vzduchová embolie, tedy proniknutí vzduchu do přeťaté hrdelní žíly.

Za obzvlášť trýznivou a předem rozmyšlenou vraždu hrozí muži, který čeká na soudní proces ve vazbě, 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Obžaloba jej viní ještě z porušování domovní svobody, krádeže a neoprávněného opatření platební karty. Podle vyšetřovatelů se totiž do bytu oběti odpoledne po vraždě vrátil, prohledal jej a sebral z něj věci v hodnotě zhruba 57 tisíc korun.

Policie zadržela podezřelého muže několik hodin po nálezu mrtvého. Tehdy sdělila, že je mu 29 let a že se k činu přiznal. Za motiv vraždy označila osobní spory.

