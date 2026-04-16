Tvrdí to obžaloba, kterou začne koncem dubna projednávat pražský městský soud.
Vražda se stala v noci na 23. července 2025 v panelovém domě v Praze 4. Pachatel své oběti přivodil řadu výrazně bolestivých zranění, mimo jiné zlomeniny čelistí i dalších kostí v obličeji, roztržení oka či zlomeninu žebra.
„Svým jednáním způsobil poškozenému mučivé útrapy spočívající v intenzivní obavě poškozeného o život, kdy si po dobu více minut uvědomoval probíhající útok a neodvratnost své smrti, jakož i pociťoval vystupňovanou bolestivost vzhledem k charakteru tupých poranění až na hranici snesitelnosti,“ uvádí obžaloba.
Pachatel pak podle státního zastupitelství dokonal čin nožem s vroubky, který si k bezvládnému a chroptícímu muži ležícímu v posteli přinesl z kuchyně. Bezprostřední příčinou smrti byla vzduchová embolie, tedy proniknutí vzduchu do přeťaté hrdelní žíly.
Za obzvlášť trýznivou a předem rozmyšlenou vraždu hrozí muži, který čeká na soudní proces ve vazbě, 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Obžaloba jej viní ještě z porušování domovní svobody, krádeže a neoprávněného opatření platební karty. Podle vyšetřovatelů se totiž do bytu oběti odpoledne po vraždě vrátil, prohledal jej a sebral z něj věci v hodnotě zhruba 57 tisíc korun.
Policie zadržela podezřelého muže několik hodin po nálezu mrtvého. Tehdy sdělila, že je mu 29 let a že se k činu přiznal. Za motiv vraždy označila osobní spory.
24. července 2025