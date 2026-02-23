Zloděj vykrádal auta speciálním nástrojem. Poškození si nemuseli ničeho všimnout

  10:58aktualizováno  11:34
Pražští policisté dopadli muže, který má podle vyšetřovatelů na svědomí několik vloupání do aut. Pachatel ke krádežím využíval speciální pomůcku, díky níž si poškození ani nemuseli všimnout, že se stali obětí zloděje. Muži hrozí až dva roky vězení.

„Pražští kriminalisté dopadli osmapadesátiletého recidivistu, který se vloupal do vozidel zaparkovaných u Fakultní nemocnice v Motole,“ uvedl pražský policejní mluvčí Jan Rybanský k zadržení z 5. února.

Popsal, že muž do Prahy pravidelně přijížděl odjinud a k vloupávání používal speciálně upravený nástroj, pomocí kterého bez poškození odemkl vozidlo, celé ho prohledal, sebral lup a poté zamkl.

Na dotaz iDNES.cz nástroj Rybanský blíže specifikovat nechtěl. Řekl jen, že si ho pachatel objednal na internetu a svépomocí jej upravil.

V Klatovech ukradla auto, zdrogovanou zlodějku zatkli policisté v Praze

„Nepohrdl drobnostmi, hotovostí nebo vším, co mělo nějakou cenu,“ vypočítal Rybanský. Uvedl také, že kriminalisté muži prokázali celkem devět vloupání a dalších patnáct prověřují. „Je velmi pravděpodobné, že jich má na svědomí více, ale vzhledem ke způsobu provedení si poškození vloupání vůbec nemuseli všimnout, a tak ho ani neohlásili.“

Zadržet muže podle kriminalistů nebylo jednoduché a při vyšetřování získávali informace k podezřelému i z kriminálního prostředí.

Kamery, které zlodějovu činnost zachytily, byly povětšinou bezpečnostní, případně šlo o kamery na budovách. Policii se ale povedlo získat i záběry z takzvané „blízkokamery“, kterou měl nainstalovanou řidič vedlejšího vozu. „Shodou okolností měl řidič sousedního vozidla umístěnou kameru v autě, která to snímala,“ popsal pro policii šťastnou náhodu Rybanský.

V současné době je muž ve vazbě a v případě odsouzení mu hrozí dva roky vězení. Podezřelý je z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Rybanský dodal, že muž byl za obdobnou činnost již v minulosti souzen.

