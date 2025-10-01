Připravujeme podrobnosti.
Policie uzavřela Vysočanskou ulici v Praze 9, zřejmě se tam našla mina
Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl
Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...
Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem
Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...
Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli
Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...
Pobodání cestujících v autobuse: pachatel je ve vazbě, klíčová svědkyně stále chybí
Kriminalisté z oddělení vražd stíhají sedmačtyřicetiletého muže pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Muž minulý týden ve středu večer pobodal dva cestující v autobusu linky 136 na pražském...
Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez
Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...
Policie uzavřela Vysočanskou ulici v Praze 9, zřejmě se tam našla mina
Policisté obousměrně uzavřeli Vysočanskou ulici v Praze 9, která spojuje Prosek a Vysočany. Učinila tak kvůli nálezu podezřelého předmětu, pravděpodobně miny, oznámili na síti X. Na místo jede...
Do letadla s dvoulitrovou petkou. Ruzyně mírní podmínky pro přepravu tekutin
Ruzyňské letiště od října uvolňuje pravidla pro přepravu tekutin na palubě letadel. Nově je povoleno vzít si s sebou na palubu až dva litry tekutin na osobu. Nezáleží při tom na tom, zda jde o nápoje...
Nekonečná místnost i ujíždějící podlaha. Signal Space v Praze zve na digitální umění
Nově otevřená galerie digitálního umění Signal Space nabízí od středy možnost projít vesmírnou bránou do jiných světů ve Staroměstské tržnici. O její vznik se zasloužili organizátoři Signal Festivalu...
Největší zápas mého života. Ale vyždímal nás, říká Chaloupek. Na San Siru zažil lekci
Od naší zpravodajky v Itálii Téměř přesně před rokem - v září 2024 - hrál za slávistické béčko proti Žižkovu. Remíza 2:2. A nyní? Ochutnal fotbalovou Ligu mistrů na velkolepém San Siru. Byl jedním z nejlepších hráčů Slavie. A...
Budíček! znělo na Spartě. Nebyl to výkon hodný klubu, vědí hazardující Pražané
Čtyři zápasy, jediná výhra, z posledních tří duelů pouze dva vstřelené góly. Ne, takovou domácí bilanci si sparťanští hokejisté rozhodně nepředstavovali. A trpělivost v utkání 10. extraligového kola...
U Národního divadla se srazily dvě tramvaje. Jeden člověk se lehce zranil
V úterý v podvečer se u pražského Národního divadla srazily dvě tramvaje a obě vykolejily. Na místě zasahovaly záchranné složky, probíhalo vyšetřování nehody a odklízení škod. Provoz v centru města...
Tragická nehoda na Berounsku. Chodkyně nepřežila srážku s osobním autem
Tragická nehodě se stala v úterý krátce před třetí hodinou odpolední nedaleko obce Hostomice na Berounsku. Osobní auto tam srazilo chodkyni, která následně zemřela. Řidič vyvázl bez zranění, zkoušky...
Předseda dozorčí rady Pražských služeb porušil mlčenlivost, ukázal posudek
Předseda dozorčí rady firmy hlavního města Pražské služby (PSAS) Lukáš Wagenknecht porušil povinnost mlčenlivosti, když bez pověření poskytl interní právní stanovisko společnosti ke kontrole jiným...
Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování
Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek po kritice ze strany bývalých a současných zaměstnanců ohledně svého chování z posledních dnů ke konci října rezignuje na funkci. Ve svém vyjádření...
Obžaloba chce výjimečné tresty za smrt Arména. Pohřbení zaživa znalec zpochybnil
Pro hlavní obviněné v případu pohřbení Arména v pražském parku žádá státní zástupkyně Jana Murínová výjimečné tresty 28 a 25 let vězení. Vraždu si podle ní objednal ze msty jiný Armén Richard...