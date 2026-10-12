Policie už zná totožnost běžce, který po nehodě skočil do Vltavy a zachraňoval. Poděkuje mu

„Velice děkujeme neznámému Panu Běžci, který dnes ráno pomohl našim pražským kolegům poté, kdy následkem dopravní nehody skončili i s vozem pod hladinou Vltavy. Pokud je to jen trochu možné, prosíme, aby kontaktoval linku 158. Rádi bychom mu poděkovali i osobně,“ uvedli už v sobotu policisté na Facebooku.
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Policejní auto prorazilo zábradlí a vlétlo do Vltavy. Pro posádku skočil svědek nehody
Ještě v pondělí dopoledne identita zachránce zůstala neznámá, po poledni už police mohla upřesnit, že totožnost zachránce už zná.
„Totožnost zachránce již známe a jsme s ním v kontaktu. V nejbližší době mu osobně poděkujeme,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Jan Rybanský.
Nehoda se stala v sobotu krátce před 8. hodinou ranní.
Podle záběrů ze sociálních sítí policejní auto jedoucí se zapnutými majáky po tramvajovém pásu nejspíš dostalo na vozovce smyk. Změnilo směr, prorazilo zábradlí a skončilo v řece. Při nárazu o zábradlí navíc utrhlo pravé přední kolo.
Svědek incidentu neváhal a okamžitě za mužem a ženou, kteří v autě seděli, skočil. Všichni tři pak putovali do péče záchranářů. Byli podchlazení, ale mimo ohrožení života.
Samotný incident ale dál zůstává v policejním šetření.