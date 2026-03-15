VIDEO: Rozplétá korupci v Pražských službách. Teď našel na pozemku kančí hlavu

Uřezanou hlavu kance hodil na pozemek u chaty neznámý muž maskovaný žlutou šálou. Podle kamerových záznamů ji na místo donesl v igelitovém pytli po nedělní páté hodině ranní. Na záznamu je letní čas.
„Situace je velmi zvláštní. Ten člověk evidentně přišel na jistotu. Neobcházel, hlavu odhodil přes branku a odešel. Nejprve jsem kontaktoval místní policii, před chvílí jsem podal i trestní oznámení na neznámého pachatele,“ řekl iDNES.cz poškozený, jehož totožnost redakce zná, avšak na jeho přání ji z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje.
Dotyčný se jako člen poradního týmu Jany Komrskové (Piráti) na magistrátu věnuje rozkrývání korupčních kauz čtvrtým rokem. Zaměřuje se především na záležitosti kolem Pražských služeb, přičemž v instituci podle svých slov v minulosti odhalil řadu nesrovnalostí. „Nenapadá mě nic jiného, s čím by to mohlo souviset, než s mým zaměstnáním,“ doplnil.
Jana Komrsková o incidentu informovala na síti X. „Toto gesto vnímáme jako jasný vzkaz. V posledních době přišla série dotazů podle zákona č. 106, které účelově mířily na jeho práci na magistrátu. Nechce se mi věřit, že v této spojitosti by šlo o pouhou náhodu,“ uvedla k záležitosti náměstkyně.
Domnívá se, že jejich společná práce na odhalování korupce a upozorňování na ni začala někomu vadit. „Je naprosto nepřijatelné, aby se někdo vracel k metodám zastrašování, které známe spíše z kriminálních filmů,“ dodala.