VIDEO: Rozplétá korupci v Pražských službách. Teď našel na pozemku kančí hlavu

Autor:
  16:11
Zaměstnanci pražského magistrátu, který je členem týmu zaměřeného na rozkrývání korupčních kauz, někdo v neděli ráno hodil na chatě přes plot kančí hlavu. On i jeho nadřízená, náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková, se domnívají, že jde o zastrašování spojené s náplní jeho práce.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Uřezanou hlavu kance hodil na pozemek u chaty neznámý muž maskovaný žlutou šálou. Podle kamerových záznamů ji na místo donesl v igelitovém pytli po nedělní páté hodině ranní. Na záznamu je letní čas.

„Situace je velmi zvláštní. Ten člověk evidentně přišel na jistotu. Neobcházel, hlavu odhodil přes branku a odešel. Nejprve jsem kontaktoval místní policii, před chvílí jsem podal i trestní oznámení na neznámého pachatele,“ řekl iDNES.cz poškozený, jehož totožnost redakce zná, avšak na jeho přání ji z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje.

Kančí hlava, kterou někdo hodil na pozemek zaměstnanci pražského magistrátu.

Dotyčný se jako člen poradního týmu Jany Komrskové (Piráti) na magistrátu věnuje rozkrývání korupčních kauz čtvrtým rokem. Zaměřuje se především na záležitosti kolem Pražských služeb, přičemž v instituci podle svých slov v minulosti odhalil řadu nesrovnalostí. „Nenapadá mě nic jiného, s čím by to mohlo souviset, než s mým zaměstnáním,“ doplnil.

Jana Komrsková o incidentu informovala na síti X. „Toto gesto vnímáme jako jasný vzkaz. V posledních době přišla série dotazů podle zákona č. 106, které účelově mířily na jeho práci na magistrátu. Nechce se mi věřit, že v této spojitosti by šlo o pouhou náhodu,“ uvedla k záležitosti náměstkyně.

Domnívá se, že jejich společná práce na odhalování korupce a upozorňování na ni začala někomu vadit. „Je naprosto nepřijatelné, aby se někdo vracel k metodám zastrašování, které známe spíše z kriminálních filmů,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.