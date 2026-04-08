Žena v centru Prahy předala statisíce podvodníkům. Policie hledá muže z videa

Policie případ z druhé poloviny února zveřejnila nyní a žádá veřejnost o pomoc. Jednoho z podvodníků totiž při předávce peněz zachytila kamera.
„Poškozenou kontaktoval neznámý muž, který se telefonicky představil jako policista a řekl jí, že si na ni na základě plné moci kdosi chce vzít úvěr ve výši osm set tisíc korun,“ informoval policejní mluvčí Richard Hrdina.
Žena dále od neznámého muže dostala instrukce, že musí dál důsledně dodržovat pokyny a okamžitě zamezit možnosti čerpání úvěru někomu cizímu.
„V průběhu hovoru se komunikace přesměrovala na aplikaci WhatsApp, kde se s poškozenou spojil další podvodník, tentokrát údajný pracovník ČNB, který dále ženu navedl k tomu, aby si zažádala o úvěr sama, peníze vybrala a dále je předala dalšímu pracovníkovi ČNB, který si je u ní vyzvedne přímo před bankou,“ uvedl mluvčí.
Žena tak učinila. První část, téměř 250 tisíc předala jednomu muži v Tylově pasáži na pražských Vinohradech, další část – skoro půl milionu korun, předala jinému muži ve Vodičkově ulici. „Následně s ní všichni přerušili kontakt a poškozená zjistila, že se stala obětí podvodu.“
Policisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je zachycen jeden z mužů, který si přišel pro peníze. Jelikož se ho do současné chvíle nepodařilo ztotožnit, žádají o pomoc. „Pokud muže na kameře poznáváte nebo víte, kde se pohybuje, volejte prosím linku 158,“ apelují.
Neznámí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu podvodu, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až pět let vězení.