Do akce nasadili policisté i dron a kolegu se služebním psem. Po několika desítkách minut se však ženu podařilo vypátrat v ulici Čábelecká. K překvapení všech se ukrývala na zahradě jednoho z domů v kompostéru s bioodpadem.
Důvod jejího jednání byl podle policie prostý. Žena měla nastoupit do věznice s ostrahou na 127 dnů poté, co byla soudem odsouzena za majetkovou trestnou činnost.
|
Odsouzenému se nechtělo za mříže, před policisty se naskládal do těsné skrýše
Celá situace vyústila z toho, že policisté z oddělení hlídkové služby prvního policejního obvodu chtěli zkontrolovat řidiče vozidla BMW. Muž však na výzvu k zastavení nereagoval a začal ujíždět. Jízdu ukončil až v ulici V Sedlici, kde vozidlo odstavil a pokusil se utéct.
„Policisté ho ve spolupráci s kolegy z kriminální služby dostihli a zadrželi za použití donucovacích prostředků,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Následně vyšlo najevo, že řidič měl uložený zákaz řízení motorových vozidel na 18 měsíců. Navíc odmítl se podrobit testu na přítomnost drog.
„Nyní je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až dva roky vězení,“ dodal.