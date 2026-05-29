Žena se před policií ukryla v kompostéru. Měla totiž nastoupit do vězení

Autor:
  9:40
Před nástupem do vězení se žena pokusila před policií ukrýt v kompostéru s bioodpadem na zahradě rodinného domu v Suchdole. Policisté ji po několika desítkách minut pátrání našli. Situace následovala po incidentu, při kterém řidič vozidla, ve kterém seděla také právě tato žena, odmítl zastavit ke kontrole a dal se na útěk.

Do akce nasadili policisté i dron a kolegu se služebním psem. Po několika desítkách minut se však ženu podařilo vypátrat v ulici Čábelecká. K překvapení všech se ukrývala na zahradě jednoho z domů v kompostéru s bioodpadem.

Důvod jejího jednání byl podle policie prostý. Žena měla nastoupit do věznice s ostrahou na 127 dnů poté, co byla soudem odsouzena za majetkovou trestnou činnost.

Odsouzenému se nechtělo za mříže, před policisty se naskládal do těsné skrýše

Celá situace vyústila z toho, že policisté z oddělení hlídkové služby prvního policejního obvodu chtěli zkontrolovat řidiče vozidla BMW. Muž však na výzvu k zastavení nereagoval a začal ujíždět. Jízdu ukončil až v ulici V Sedlici, kde vozidlo odstavil a pokusil se utéct.

„Policisté ho ve spolupráci s kolegy z kriminální služby dostihli a zadrželi za použití donucovacích prostředků,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Následně vyšlo najevo, že řidič měl uložený zákaz řízení motorových vozidel na 18 měsíců. Navíc odmítl se podrobit testu na přítomnost drog.

„Nyní je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až dva roky vězení,“ dodal.

