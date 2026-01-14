Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Autor:
  8:42
Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a ujíždějícímu autu prostřelili pneumatiku, ani to ho však nezastavilo. Řidič nakonec vozidlo odstavil a uprchl. Policie po něm pátrá.

KRIMI

„V ranních hodinách na ulici Chodovská policisté z pohotovostní motorizované jednotky chtěli zkontrolovat vozidlo. Avšak řidič jim nezastavil a začal ujíždět. Takže v průběhu pronásledování policisté použili služební zbraň a prostřelili mu jedno kolo,“ popsal redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili pneumatiku, to řidiče nezastavilo. (14. ledna 2025)
Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili pneumatiku, to řidiče nezastavilo. (14. ledna 2025)
Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili pneumatiku, to řidiče nezastavilo. (14. ledna 2025)
Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili pneumatiku, to řidiče nezastavilo. (14. ledna 2025)
Dodal, že prostřelené kolo řidiče nezastavilo a ujížděl dál. „Posléze vozidlo odstavil a z vozidla utekl. V současné chvíli na místě po něm probíhá pátrání,“ upřesnil Hrdina.

Doplnil, že ve vozidle s uprchlým řidičem cestovali další tři lidé, které policie zajistila. Incident se obešel bez zranění.

14. ledna 2026  8:42

