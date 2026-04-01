Zneužívali své i nevlastní dcery, fotili je v intimních pozicích, viní policie pár

Výši hrozícího trestu sdělila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Kde se případ stal, mluvčí s ohledem na jeho citlivost neuvedla.
Kriminalisté na případu začali pracovat loni v říjnu, kdy se babička nejmladší dívky ve školce dozvěděla, že si její vnučka opakovaně stěžuje na bolest v intimních partiích, kterou jí údajně způsobil otec.
Vyšetřování podle mluvčí odhalilo, že muž se deliktů dopouštěl na vlastní dceři, dále na nevlastní dceři od bývalé manželky a také na dceři své nové partnerky, s níž se seznámil přes sociální sítě. Dívky podle kriminalistů osahával na intimních partiích a vyhledával situace, kdy s nimi mohl být ve velmi těsném kontaktu.
Partnerka mu podle policie při trestné činnosti pomáhala. Za jeho nepřítomnosti dceru fotografovala ve spánku v intimních pozicích a fotografie mu posílala. „Společně pak dívku využívali k milostné předehře, kdy opět docházelo k osahávání intimních partií, orálnímu styku a následně souloži za přítomnosti nezletilé dívky,“ uvedla mluvčí.
Oba čelí stíhání ze sexuálního útoku, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a ohrožování výchovy dítěte, žena formou spolupachatelství.
Dříve nebyli stíháni ani odsouzeni. Policisté zjistili, že jejich jednání se rozvinulo prostředím sociálních sítí, kde muž vyhledával videa a fotografie s dětskou pornografií. Opakovaně a otevřeně také doznal, že objektem jeho erotického zájmu jsou děti mladšího věku, dodala mluvčí.