Policie šetří motiv střelce z Králova Dvora, senior si před jejím příjezdem vzal život

Muž měl podle policie v okolí několikrát vystřelit, zřejmě do vzduchu.
„Po příjezdu policistů podezřelý 70letý muž několikrát vystřelil směrem k policistům a následně se ukryl v domě. Policisté z bezpečnostních důvodů ihned uzavřeli okolí domu a přilehlé ulice, aby zajistili bezpečí dalších obyvatel,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
|
Muž na Berounsku střílel na policii, ukryl se v domě. Zásahovka ho našla už mrtvého
Na místo dorazilo 13 policejních hlídek i zásahovka, akci monitoroval vrtulník. Když zásahová jednotka vstoupila za seniorem do domu, našla ho už mrtvého, když zbraň obrátil proti sobě.
Policie nyní prověřuje motiv celého případu. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a přečinu nebezpečného vyhrožování.