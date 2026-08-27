Hledaná Aklima Chažibajevová měla v době odchodu z nemocnice na sobě modré kalhoty, blůzu, lehkou bundu a sandály. Nosí dioptrické brýle s černými obroučkami a s sebou si odnesla bílou igelitovou tašku s hygienickými potřebami.
„Jelikož o sobě nedala nikomu vědět, je zde důvodná obava o její zdraví,“ uvedla policie. Chůze pohřešované ženy je velmi těžká, pomalá, malátná a může snadno upadnout na zem, doplnila. Pokud někdo ženu poznal nebo někde viděl, měl by zavolat na tísňovou telefonní linku 158, vyzvala policie.