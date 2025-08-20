Cizinci zaútočili na seniory ve věku 90, 79 a 71 let.
V prvním případě si vytipovali ženu, která vcházela do kadeřnictví, strhli jí z krku řetízek a utekli.
Další útok se udál o hodinu později, kdy cizinci na autobusové zastávce U Vojenské nemocnice přepadli starší pár. Ženě ukradli řetízek a devadesátiletého muže bili pěstí, poté se mu snažili sebrat igelitovou tašku.
Maďarsky hovořící pachatele ve věku od třiadvaceti do šestatřiceti let vypátrala hlídková služba, která je předala kriminalistům. Trojice je vazebně stíhána pro trestný čin loupež a krádež, hrozí jim až deset let vězení. Způsobená škoda byla vyčíslena na téměř 70 tisíc korun.
Vzhledem k povaze případu, nelze podle policie vyloučit, že v minulosti došlo k dalším podobným útokům, proto žádají případné poškozené, kteří byli tímto způsobem okradeni někdy začátkem července, aby se obrátili na linku 158.
Zároveň policie stále pátrá po zlatých řetízcích (na fotografiích), které u sebe zadržení neměli a pravděpodobně se jich stihli před dopadením zbavit.