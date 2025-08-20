Cizinci přepadávali seniory a kradli jim šperky, devadesátiletého muže bili pěstí

Autor:
  10:10
Policisté zadrželi trojici maďarsky mluvících cizinců, kteří během jediného dne v Praze 6 přepadli tři seniory. První ženu přepadli při vstupu do kadeřnictví v Dejvicích a ukradli jí zlatý řetízek. O hodinu později zaútočili na dvojici na autobusové zastávce, i tady ženě sebrali zlatý šperk.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Cizinci zaútočili na seniory ve věku 90, 79 a 71 let.

V prvním případě si vytipovali ženu, která vcházela do kadeřnictví, strhli jí z krku řetízek a utekli.

Další útok se udál o hodinu později, kdy cizinci na autobusové zastávce U Vojenské nemocnice přepadli starší pár. Ženě ukradli řetízek a devadesátiletého muže bili pěstí, poté se mu snažili sebrat igelitovou tašku.

Maďarsky hovořící pachatele ve věku od třiadvaceti do šestatřiceti let vypátrala hlídková služba, která je předala kriminalistům. Trojice je vazebně stíhána pro trestný čin loupež a krádež, hrozí jim až deset let vězení. Způsobená škoda byla vyčíslena na téměř 70 tisíc korun.

Trojice cizinců v Praze 6 přepadala seniory, odcizili jim cennosti. (20. srpna 2025)
Trojice cizinců v Praze 6 přepadala seniory, odcizili jim cennosti. (20. srpna 2025)
Trojice cizinců v Praze 6 přepadala seniory, odcizili jim cennosti. (20. srpna 2025)
Žena s jedním promilem v krvi nabourala ve Strašnicích ostavená auta. (6. srpna 2025)
5 fotografií

Vzhledem k povaze případu, nelze podle policie vyloučit, že v minulosti došlo k dalším podobným útokům, proto žádají případné poškozené, kteří byli tímto způsobem okradeni někdy začátkem července, aby se obrátili na linku 158.

Zároveň policie stále pátrá po zlatých řetízcích (na fotografiích), které u sebe zadržení neměli a pravděpodobně se jich stihli před dopadením zbavit.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

Nejčtenější

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Cestující v pražské hromadné dopravě si od Nového roku připlatí. Radní v pondělí schválili zvýšení cen jednorázového jízdného, s výjimkou časových kuponů. Třicetiminutová jízdenka vyjde nově na 39...

Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude

Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...

Z Olomouce do Prahy jel celý den, mnozí se ho báli a na noc musel za město. První vlak v Praze

Nazdááár, volali Pražané před 180 lety na vůbec první vlak, který dorazil do Prahy. Stalo se tak 20. srpna 1845 v půl páté odpoledne a před nádražím, dnes Masarykovým, nesměl chybět nikdo, kdo v...

20. srpna 2025

Cizinci přepadávali seniory a kradli jim šperky, devadesátiletého muže bili pěstí

Policisté zadrželi trojici maďarsky mluvících cizinců, kteří během jediného dne v Praze 6 přepadli tři seniory. První ženu přepadli při vstupu do kadeřnictví v Dejvicích a ukradli jí zlatý řetízek. O...

20. srpna 2025  10:10

Byt v Libčicích vzplál od vařiče, při požáru zemřel muž. Příčinou byla nedbalost

Při požáru bytového domu v Libčicích nad Vltavou u Prahy zemřel v úterý večer muž. Dům opustilo jedenáct lidí, jednomu dalšímu pomáhali hasiči. Nikdo další se nezranil. Příčinou požáru byla...

20. srpna 2025  8:17

Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude

Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...

20. srpna 2025

Na šanci si musel počkat, pak se Višinský odměnil hattrickem. To jsem nečekal, líčil

Jeden hattrick o víkendu, další diváci na stadionu v Mladé Boleslavi viděli hned o tři dny později. Tentokrát se ale o show postaral soupeř. V úterní dohrávce třetího ligového kola kraloval záložník...

19. srpna 2025  21:20

Tunel Blanka je částečně uzavřen po hromadné srážce. Dva lidé jsou zranění

Hromadná nehoda v úterní podvečer zkomplikovala provoz v tunelovém komplexu Blanka ve směru do Troji v Praze. Srazilo se několik osobních aut a pravděpodobně i dodávka a motocykl. Dva lidé utrpěli...

19. srpna 2025  21:03

Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, hattrick Višinského, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Plzně rozstříleli v dohrávce třetího ligového kola Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:0. Hosté vstřelili všechny branky mezi 17. a 55. minutou. Hattrick zaznamenal Denis Višinský, gólem a...

19. srpna 2025  17:30,  aktualizováno  20:15

Šestá posila na cestě. Sparta řeší příchod mladého norského záložníka z Ajaxu

Fotbalová Sparta jedná o příchodu bývalého norského reprezentanta do 21 let z Ajaxu Amsterdam. Defenzivní záložník Sivert Mannsverk by měl dorazit na roční hostování s opcí. Jasno bude v nejbližších...

19. srpna 2025  16:29

Signal Festival opět rozsvítí Prahu, poprvé zamíří na věž Staroměstské radnice

Při pražském říjnovém Signal Festivalu zamíří jeden ze dvou volně přístupných videomappingů poprvé za 13 let existence akce na Staroměstskou radnici. Druhá světelný show se vrátí ke kostelu sv....

19. srpna 2025  15:10

Na dálnici D11 u Nymburka hořel kamion, plameny zasáhly kabinu i návěs

Na 15. kilometru dálnice D11 na Nymbursku ve směru na Hradec Králové hořel v úterý dopoledne kamion. Dálnice proto byla zhruba hodinu uzavřená. Na místě zasahovaly záchranné složky, nikdo se nezranil.

19. srpna 2025  12:33,  aktualizováno  14:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kočka visela z balkónu, od pádu z pátého patra ji dělila pouze tlapka zamotaná v síti

Pouze za tlapku visela z balkónu v pátém patře kňučící kočka, kterou v neděli ráno zachraňovali strážníci z Prahy 11. V inkriminovaném bytě zrovna nikdo nebyl, proto hlídka musela o patro níže. Na...

19. srpna 2025  13:28

Na Kolínsku našli mrtvou seniorku, podezřelý z vraždy boural s jejím autem

Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Obětí je osmasedmdesátiletá seniorka, podezřelého sedmadvacetiletého muže policie zatím neobvinila. Hlídky ho...

19. srpna 2025  7:58,  aktualizováno  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.