Mladému motoristovi měl zákaz řízení skončit v polovině listopadu 2026.
„Policisté a strážníci tohoto řidiče opakovaně kontrolovali v průběhu uplynulých dvou měsíců hned pětkrát. V jednom z uvedených případů se dokonce snažil ujet strážníkům ze středních Čech, v dalším případě nezvládl řízení a havaroval,“ sdělil mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
„Ze všech těchto prohřešků si pravděpodobně pranic nedělal, dál řídil a opakovaně zákaz řízení porušoval,“ doplnil.
Úřady kvůli tomu rozhodly, že mladíkovi jeho auto zabaví jako nástroj trestné činnosti.
„Tento osmnáctiletý řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě rozhodnutí hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ uzavřel mluvčí.