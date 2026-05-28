Policie prověřuje domov seniorů na Kladensku. Klienti prý byli bez jídla a péče

Autor: ,
  18:16
Policisté ve středu zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou v obci Lhota na Kladensku, kde žije asi 20 seniorů. Důvodem bylo podezření, že se o ně nikdo nestará. Pracovnice kladenské organizace Českého červeného kříže Anežka Černá serveru Novinky.cz řekla, že byli vyhladovělí. Policisté případ vyšetřují jako podezření ze spáchání trestné činnosti, konkrétnější zatím nebudou, řekla mluvčí Michaela Richterová.

V domově zůstává zdravotnický dozor záchranářů, nikdo ale nepotřeboval převoz do zdravotnického zařízení, odpověděla na dotaz mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Policisté a záchranáři zasahovali v penzionu s pečovatelskou službou na Kladensku. Případ kriminalisté prověřují už od loňského září (28. května 2026)
Situací se zabývají i krajský sociální odbor a kladenský sociální odbor, zajišťují klientům náhradní ubytování, řekl ČTK Adam Hejda ze středočeského hejtmanství. Na případ upozornily Novinky.cz.

Podle pracovnice Českého červeného kříže Anežky Černé byli lidé v penzionu vyhladovělí a organizace jim ve čtvrtek přivezla jídlo. „Lidé byli bez jídla, úplně zanedbaní, vezli jsme tam potraviny, konzervy, aby se najedli, vezli jsme tam i hygienické potřeby,“ cituje ji server Novinky.cz.

Policisté podle Richterové domov prověřují v souvislosti s podezřením na spáchání trestného činu nebo činů, které zatím nebudou blíže upřesňovat. „Zatím nebyl nikdo obviněn,“ řekla Richterová.

Senioři nemají kde stárnout, míst v domovech je málo. Někteří čekají i roky

Záchranáři do penzionu s pečovatelskou službou v obci Lhota na Kladensku přijeli ve středu kolem 18:00, asistovali policistům. „Na místě máme stále inspektora provozu jako zdravotnický dozor. Platí, že nikdo nepotřebuje převoz do zdravotnického zařízení,“ uvedla Nováková.

„Situaci v soukromém domově ve Lhotě na Kladensku zástupci kraje řeší intenzivně již od včerejších (středečních) večerních hodin. Na místě jsou zástupci odboru sociálních věcí krajského úřadu, kteří ve spolupráci se sociálním odborem Magistrátu města Kladna zajišťují náhradní ubytování obyvatelům penzionu,“ informoval Hejda.

Podle reportéra iDNES.cz jde o penzion U Stromu, který poskytuje domácí zdravotní péči, sociální a pečovatelskou službu i ubytování. Vedení zařízení se k situaci vyjadřovat nechce, odmítlo však, že by v domově nebyl personál.

Policejní mluvčí Michaela Richterová uvedla, že případ je stále ve fázi prověřování. „Na základě oznámení od zdravotnické záchranné služby, se kterou v souvislosti s touto událostí dlouhodobě spolupracujeme, byli policisté i kriminalisté opakovaně v zařízení pro seniory v Hošti na Kladensku,“ řekla.

Podle ní policie v zařízení zasahovala už od loňského září. „Klienti po dobu našich zásahů v zařízení zůstávali. Pokud došlo k události, ke které byla přivolána zdravotnická záchranná služba, ta nás následně kontaktovala a policisté na základě jejího podnětu přijeli na místo,“ doplnila Richterová.

