Policie odložila prověřování ČAK v kauze obří zpronevěry advokátky Sukové

O vývoji v případu ve středu informoval server Seznam Zprávy.
Suková a její dcera čelí obžalobě z toho, že dlouhodobě zpronevěřovaly peníze od klientů, které měla advokátka uložené v advokátní úschově.
Podle obžaloby si Suková od klientů později půjčovala i peníze a vykazovala je jako prostředky složené do úschovy. Obžaloba škodu vyčíslila na zhruba 161 milionů korun.
„Navzdory tomu, že bylo prokázáno, že kontrola advokátních úschov JUDr. Hany Sukové, byla... provedena nedbale, nebyl prokázán záměr zmařit důležitý úkol spočívající v kontrole advokátních úschov. Kontrola úschov byla provedena formálně správně,“ citoval server z usnesení policie o odložení případu.
Advokátní komora provedla u Sukové v letech 2017 a 2019 dvě kontroly. Už v roce 2017 měla mít komora informace od Finančního analytického úřadu, podle kterých Suková nakládala s penězi v rozporu se zákonem.
Kontroly však nic závadného neobjevily a pochybení neodhalilo ani prověřování policisty z hospodářské kriminální policie. Sukovou policie obvinila až v roce 2022.
Podle kriminalistů neměli kontroloři, které komora vyslala, předem dost informací o tom, z jakého jednání je Suková podezřelá. Komora také neměla pro provádění kontrol podle policie sepsané podrobné manuály.
Suková kontrolorům navíc předložila výpisy z účtů pouze s částečnými informacemi. Vedení ČAK pochybení v minulosti odmítlo.
„Toto stanovisko zastávala Česká advokátní komora od počátku, kdy opakovaně i veřejnosti vysvětlovala, jakými pravomocemi v dané době disponovali členové Kontrolní rady ČAK při provádění advokátních úschov, především nemožností ověřit pravost bankovních výpisů předložených při kontrole,“ řekla předsedkyně komory Monika Novotná.
Zástupkyně poškozených klientů Zuzana Reyne považuje závěr policie za nepřijatelný. „Znamená totiž, že i dlouhodobé systémové selhání, které umožnilo vznik škody v řádu stovek milionů korun, zůstává bez jakékoliv odpovědnosti,“ uvedla Reyne.
Případ Sukové inicioval legislativní změnu pravidel advokátních úschov - náhrady poškozeným klientům má od ledna vyplácet ČAK ze zvláštního garančního fondu.
7. ledna 2026