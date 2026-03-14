Událost se stala v polovině února kolem šesté hodiny ranní. Vlastník vozu přijel na benzinovou čerpací stanici a šel si dovnitř nakoupit, přičemž nechal vůz nastartovaný s klíčky v zapalování.
„Toho si všiml muž procházející okolo, který do vozidla nastoupil a odjel. Celý případ si převzali detektivové z 8. oddělení Prahy I, kteří zajistili kamerové záznamy a začali po voze okamžitě pátrat, stejně jako ostatní hlídky v terénu,“ vylíčil mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Na Jižní spojce se policejní hlídka pokusila řidiče zastavit za použití majáků a nápisu STOP, ten však začal zběsile ujíždět.
„V průběhu pronásledování způsobil dopravní nehodu, kdy ve velké rychlosti naboural do vozidla v pravém pruhu a pokračoval v jízdě dál. Poté chtěl z vozu vyskočit za jízdy a několik desítek metrů ujížděl s nohama venku, přičemž však neukočíroval vůz a naboural do svodidel,“ dodal mluvčí.
|
Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho
Policisté řidiče zadrželi a provedli u něj dechovou zkoušku na alkohol, přístroj naměřil hodnoty přes jedno promile.
„Kriminalisté dalším šetřením zjistili, že zadržený má na svědomí již více skutků, kdy se jednalo převážně o krádeže motorových vozidel, a způsobená škoda dosahuje bezmála dvou set padesáti tisíc korun,“ sdělil Hrdina.
Muži hrozí v případě odsouzení za krádež a ohrožení pod vlivem návykové látky až tři roky za mřížemi.
