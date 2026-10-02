Policie převzala první část speciálně upravených aut pro kynology

Zakázka zahrnuje 50 vozů značky Volkswagen Transporter T7 a 50 automobilů typu VW Caddy Maxi. Oba typy byly navržené přímo jako kynologické speciály, uvedla dnes policie na webu.
Dosavadní vozový park policejních kynologů tvořila vozidla dodaná v letech 2018 až 2020, konkrétně 50 kusů vozidel VW Transporter T6 a 50 značky Ford Ranger.
„V provozu se ale ukázalo, že jejich vnitřní úprava neodpovídá potřebám služební kynologie: přepravní boxy byly řešené jako nevyhovující plechové konstrukce a klimatizace byla v obou typech nedostatečná. Vozidla Ford Ranger navíc napříč republikou vykazovala vysokou poruchovost a často trávila dlouhé týdny v opravách,“ uvedla policejní mluvčí Hana Křížová.
Specifikaci nových vozidel připravila policie ve spolupráci se zástupci všech krajských ředitelství a útvarů s celostátní působností, aby odpovídala reálným zkušenostem z celé republiky.
Na rozdíl od předchozí dodávky jsou nová vozidla od základu navržená jako kynologické speciály. VW Transporter T7 pojme čtyři služební psy, VW Caddy Maxi dva.
Automobily přinášejí podle policie také citelné zlepšení komfortu a bezpečnosti přepravovaných psů.
„Zajišťují lepší tepelnou pohodu, umožňují uzamknout nastartované vozidlo, mají dostatečně kapacitní přídavnou baterii se systémem bránícím jejímu úplnému vybití a nabíjejí se přes automaticky odpojitelný konektor,“ dodala Křížová.
Policie podle ní současně připravuje specifikaci další zakázky, která by měla pokrýt zbývající potřeby služební kynologie v celé republice.