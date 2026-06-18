VIDEO: Na ulici drsně zbil a oloupil muže. Policie dopadla recidivistu

Policie uvedla, že k brutálnímu napadení došlo koncem března krátce po šesté hodině ranní v Olšanské ulici v Praze 3.
Podezřelý po předchozí slovní rozepři napadl muže údery pěstí do obličeje, strhl ho na zem a následně ho opakovaně kopal do hlavy a těla. Poté ho prohledával, strhával z něj oblečení a dožadoval se peněz.
„Tímto způsobil napadenému muži několik zlomenin v obličeji, což si vyžádalo následné lékařské ošetření,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
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Kriminalisté z 1. oddělení Prahy III zajistili kamerové záznamy, na nichž je celý incident velmi dobře zachycen, a po pachateli začali pátrat. S využitím operativně pátracích prostředků se jim podařilo vytipovat a následně zadržet podezřelého muže. Toho poté převezli na policejní služebnu, kde vyšlo najevo, že byl v letošním roce již odsouzen za výtržnictví, a jedná se tak o recidivistu.
Šestatřicetiletý muž je nyní podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a loupeže, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na deset let.