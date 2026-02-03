Řidič spěchal s rodící ženou do porodnice, dopolední špičkou je protáhli policisté

Autor:
  12:14
Za plynulejší jízdu do porodnice vděčí policistům žena z Prahy. Poté, co vozidlo, ve kterém jela, dostihli na semaforech, pomohli mu rychle proklouznout dopolední špičkou.

Pražští policisté si v pátek dopoledne všimli auta, které na Jižním Městě jelo vyhrazeným jízdním pruhem. Řidiče dojeli, aby se zeptali, jestli se něco neděje.

Ten vysvětlil, že veze ženu do porodnice, protože jí praskla plodová voda. Jelikož byla dopravní špička, rozhodli se vozidlo za použití majáků doprovodit do Porodnice U Apolináře.

Manželé nestihli dojet do porodnice, miminku pomohli na svět muži v uniformách

„Vše nakonec dobře dopadlo od maminky máme informaci, že miminko přišlo v pořádku na svět,“ uvedl mluvčí policistů Jan Daněk.

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Miliardář Pelc čelí obžalobě kvůli smrtelné nehodě, hrozí mu až šest let vězení

Při středeční tragické nehodě podle informací Deníku zřejmě havaroval...

Miliardář Zdeněk Pelc byl obžalován kvůli loňské nehodě u Nového Strašecí na Rakovnicku. Pelcův vůz se čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl....

Mezinárodní zatykač kvůli vraždě. Podezřelý cizinec se ukrýval v Praze

Policisté vypátrali třiatřicetiletého cizince, na kterého byl vydaný...

Podezření z vraždy a ublížení na zdraví s následkem smrti. Kvůli uvedeným činům byl vydán mezinárodní zatykač na třiatřicetiletého cizince, kterého v jedné z pražských ubytoven vypátrali policisté.

3. února 2026  11:37

Středočeské silnice pokryla ledovka, zkomplikovala dopravu v celém kraji

Kvůli ledovce nejezdí ve středních Čechách velká část příměstských a...

Ledovka v úterý ráno komplikovala dopravu hlavně na západě a severu Středočeského kraje, některé spoje Pražské integrované dopravy nevyjely, očekávalo se zpoždění. Podle webu dopravniinfo.cz namrzaly...

3. února 2026  7:46,  aktualizováno  11:32

VIDEO: Školáci se vozili na spřáhle tramvaje, riskantní zábavu natočily kamery

Školáci riskovali mezi tramvajemi, strážníci je hned lapili (3. února 2026)

Nebezpečný způsob jízdy městskou hromadnou dopravou si 31. ledna vybrali dva chlapci v Praze. Před odjezdem tramvaje naskočili na její spřáhlo a nechali se vézt, zatímco je natáčela kamarádka....

3. února 2026  10:27

Násilná smrt ženy na Kladensku, kriminalisté zadrželi jejího muže

Kriminalisté vyšetřují v obci Pchery na Kladensku násilný trestný čin, při...

Kriminalisté vyšetřují v obci Pchery na Kladensku násilný trestný čin, při kterém zemřela šestačtyřicetiletá žena. Policisté to oznámili na síti X. V případu je podezřelý muž poškozené, kterého...

3. února 2026  8:10,  aktualizováno  10:15

3. února 2026  10:03

Birmančevič odchází ze Sparty. Na jaře bude hostovat ve španělském Getafe

Veljko Birmančevič děkuje fanouškům po proměněné penaltě.

Patřil mezi strůjce úspěchů posledních let, nyní ale Veljko Birmančevič fotbalovou Spartu opouští. Sedmadvacetiletý srbský křídelník míří do španělské La Ligy, kde bude do konce sezony hostovat v...

2. února 2026  23:22

Muž v Praze zemřel po pádu z okna, policie už byla na místě kvůli jinému případu

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Nečekaně napilno měli policisté v Gorazdově ulici v Praze 2, která propojuje dvě náměstí - Jiráskovo a Palackého. Zatímco vyšetřovali už pár dnů starý případ, spadl z jednoho z pater obytného domu...

2. února 2026  22:36

Plzeň otočila poslední zápas před OH, Spartu srazila nedisciplinovanost

Adam Měchura z Plzně skóruje v utkání se Spartou.

Hokejové extralize začíná olympijská přestávka, poslední duel odehrála Plzeň na domácím ledě proti Spartě v rámci dohrávky 36. kola. Z výhry 4:1 se radovali Západočeši, kteří duel otočili a o skóre...

2. února 2026  17:15,  aktualizováno  20:13

Další ročník projektu Bez faulu. Kluby NBL i diváci opět pomohou parabasketbalistům

Projekt Bez faulu v roce 2026 pomáhá parabasketbalistům Barboře Kafkové a...

Se začátkem bojů v nadstavbové části nejvyšší české basketbalové soutěže Maxa NBL přichází také každoroční charitativní projekt Bez faulu. Letos kluby, diváci i partneři pomohou dvěma handicapovaným...

2. února 2026  17:45

Postižení nedokládá jen průkaz, zastal se ombudsman invalidy kvůli parkování

Ombudsman Stanislav Křeček

Muž, který se pohybuje za pomoci francouzských holí, nedostal v Kralupech nad Vltavou vyhrazené parkovací místo. Zasáhnout proto musel veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana se město dopustilo...

2. února 2026  15:07,  aktualizováno  17:34

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Zakážeme mobily o přestávkách, navrhuje ministr. Většina základních škol je pro

Premium
ilustrační snímek

„Je mnohem lepší, když místo koukání na obrazovky tráví děti čas mezi hodinami aktivně nebo se spolu prostě jen baví. Proto chceme na základních školách přistoupit k plošnému zákazu používání mobilů...

2. února 2026

Šimek slávistu Provoda nefauloval, říká komise. Sudí penaltu nenařídil správně

Slávista Lukáš Provod překonává brankáře Aleše Mandouse z Pardubic.

Slavia v nedělním zápase fotbalové ligy v Pardubicích (1:1) pokutový kop, který žádala po souboji Provoda se Šimkem, správně nezahrávala. „Ke kontaktu sice došlo, ale před pokutovým územím. A...

2. února 2026  15:30

