Policii se osvědčily nové zásahové motorky, Praha za miliony pořídí další kusy

  13:47
Pražští radní schválili 6,4 milionu korun pro pražskou policii na pořízení nových motorek. Metropole tak pomůže rozšířit pilotní projekt z loňského roku, v němž pohotovostní motorizovaná jednotka testovala tři stroje. Cílem je zkrátit čas na dojezd do míst, kam se auta hůře dostávala. Nových zásahových motocyklů bude sedm.
Vedení pražské policie pořídilo tři motorky, na nichž budou v pohotovostní jednotce nově sloužit policisté. (16. června 2025)

„Rychlejší reakce na dopravní nehody, trestnou činnost i mimořádné události přímo zvyšuje bezpečnost obyvatel i návštěvníků Prahy,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Podle testovacích jízd jsou motocykly na místě události o zhruba čtyři minuty rychleji než policejní auta Škoda Kodiaq.

„Zrychlený dojezd motohlídky je velmi zásadní údaj, například pro poskytnutí první pomoci při zástavě krevního oběhu, kdy s každou minutou klesá šance na záchranu pacienta o deset procent. Uvedený dojezdový čas motohlídky by byl zcela zásadní v případě události aktivního střelce, kdy každou vteřinou klesá šance na přežití zasažených osob. Tento parametr využití motocyklu pro potřeby policie je zvláště významný v podmínkách hl. m. Prahy s jejím intenzivním dopravním zatížením, které má stoupající trend,“ stojí v materiálu, který radní schvalovali.

Motocykly budou mít kompletní vybavení, jako je navigace, kamery a další speciální prvky. Celkem bude pořízeno sedm speciálních motocyklů.

V pilotním projektu hlídky za dva měsíce najezdily s motocykly osm tisíc kilometrů. Absolvovaly 70 výjezdů, pomohly zadržet devět pachatelů bezprostředně po spáchání trestného činu.

Celkem desetkrát policisté poskytli první pomoc, ve dvanácti případech vypátrali osoby v celostátním pátrání a našli osm ztracených aut. Na cestovních endurech značky BMW se střídalo devět řidičů.

16. června 2025
11. března 2026  13:47

