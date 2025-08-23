Drogy i celostátně hledaní, policie si posvítila na řidiče v Praze. Padaly pokuty

Akce s názvem Argument začala v pátek už po 15. hodině a skončila v sobotu kolem 3. hodiny ráno. V jejím průběhu se desítky policistů zaměřily například na pátrání po hledaných a pohřešovaných lidech, odcizených autech nebo řidičích pod vlivem alkoholu a drog.
Rybanský doplnil, že součástí akce byla také kontrola barů, restaurací a dalších provozoven. Policie v podnicích kontrolovala, zda v nich není prodáván alkohol dětem a mladistvým.
„Akce proběhla na území městských částí Podolí, Vršovice, Strašnice, Modřany, Hostivař, Spořilov, Nusle a další. Zúčastnili se jí nejen policisté pořádkové služby, ale i dopravní policisté a kriminalisté,“ uvedl dále policejní mluvčí.
Policisté zkontrolovali přes 1600 lidí z toho téměř 800 cizinců, přibližně 1400 aut, 9 ubytovacích zařízení a několik příbytků, kde se zdržují lidé bez domova. Kromě toho kontrolovali i stavby či provozovny hazardních her.
Pokuty za 153 tisíc korun
„Zjistili na 135 přestupků na úseku veřejného pořádku a v dopravě, kdy většinu z nich zaplatili přestupci na místě blokovou pokutou. Celková částka za udělené pokuty dosáhla 153 tisíc korun,“ řekl Rybanský.
Současně dodal, že v rámci akce policisté našli tři celostátně hledané lidi, zastavili čtyři řidiče pod vlivem omamných a psychotropních látek a u dvou osob zjistili držení malého množství drog.