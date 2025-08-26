Trojice sbírala na poli makovice a vařila heroin, jeden klient se předávkoval

Smrtí dvaapadesátiletého muže na ubytovně v Praze 5 se pražští policisté zabývali v listopadu loňského roku. Vyšetřovatelé na místě nalezli zbytky heroinu a injekční stříkačky. Následná pitva potvrdila, že příčinou jeho smrti bylo předávkování.
Navazující vyšetřování vedlo k zadržení tří lidí vyrábějících heroin z makoviny, kterou sbírali na polích v okolí Prahy.
Policisté zveřejnili video ze zadržení. Na záběrech je vidět, jak policisté vstupují do rozpadlého stavení, vyzývají podezřelé k zalehnutí na zem a následně jim nasazují pouta.
Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili téměř 100 kilogramů makoviny, přípravky k výrobě drog a desítky litrů různých tekutin a chemikálií. Za drogy, které trojice ve věku od 43 do 51 let vyráběla a které podle zjištění vyšetřovatelů zřejmě byly příčinou smrti muže z Prahy 5 jim hrozí trest odnětí svobody až na 18 let.