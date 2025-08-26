Trojice sbírala na poli makovice a vařila heroin, jeden klient se předávkoval

Autor:
  11:06
Pražští kriminalisté zadrželi tři lidi podezřelé z výroby a prodeje omamných a psychotropních látek, konkrétně heroinu. V úterý o tom informovali na svém webu. Po výrobcích drogy začali pátrat v souvislosti s vyšetřováním loňského úmrtí muže, který se heroinem předávkoval.

Smrtí dvaapadesátiletého muže na ubytovně v Praze 5 se pražští policisté zabývali v listopadu loňského roku. Vyšetřovatelé na místě nalezli zbytky heroinu a injekční stříkačky. Následná pitva potvrdila, že příčinou jeho smrti bylo předávkování.

Kriminalisté zadrželi tři osoby, které vyráběly heroin. V bytě nalezli okolo 100 kg makoviny.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Navazující vyšetřování vedlo k zadržení tří lidí vyrábějících heroin z makoviny, kterou sbírali na polích v okolí Prahy.

Policisté zveřejnili video ze zadržení. Na záběrech je vidět, jak policisté vstupují do rozpadlého stavení, vyzývají podezřelé k zalehnutí na zem a následně jim nasazují pouta.

„Je to tu peklo.“ Dva dny s narkomany na Andělu, drogovém epicentru Česka

Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili téměř 100 kilogramů makoviny, přípravky k výrobě drog a desítky litrů různých tekutin a chemikálií. Za drogy, které trojice ve věku od 43 do 51 let vyráběla a které podle zjištění vyšetřovatelů zřejmě byly příčinou smrti muže z Prahy 5 jim hrozí trest odnětí svobody až na 18 let.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie v sobotu několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

Trojice sbírala na poli makovice a vařila heroin, jeden klient se předávkoval

Pražští kriminalisté zadrželi tři lidi podezřelé z výroby a prodeje omamných a psychotropních látek, konkrétně heroinu. V úterý o tom informovali na svém webu. Po výrobcích drogy začali pátrat v...

26. srpna 2025  11:06

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Vysíláme

Letiště Praha čeká v příštích letech velká proměna. Vedle plánované paralelní dráhy a modernizace terminálů se chystá také projekt Airport City, který má využít pozemky letiště k dalšímu rozvoji....

26. srpna 2025

Už se zase kýve. Metronom na Letné je po dvouleté renovaci opět funkční

Na pražské Letné se po více než dvouleté generální opravě rozhýbal metronom. Rozsáhlá renovace stála téměř dva miliony korun. V pondělí to sdělila společnost PSN, která je vlastníkem metronomu. Obří...

26. srpna 2025  9:27

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

První pololetí ukázalo, jakou dynamiku dokáže získat realitní trh po oživení toho hypotečního. „Zásah“ však není rovnoměrný, vykazuje značné regionální rozdíly. Zatímco některé lokality zažívají až...

26. srpna 2025

Z policistů měl hrůzu, ale byl to dobrák, říká bratr muže zastřeleného v Ďáblicích

Zatímco zásahová jednotka vtrhla do bytu, snažil se utéct oknem. Tam ale na muže čekal policista, který ho uprostřed seskoku dvakrát střelil. Sedmačtyřicetiletý recidivista pak na následky zranění v...

25. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  19:07

Znamením průvodce je svazek těžkých klíčů. Reportér si roli zkusil na Křivoklátu

Premium

Jaké je provázet turisty po Křivoklátu? Kolik váží klíče od pevnosti? Reportér iDNES.cz si vyzkoušel roli průvodce, prošel s výpravou interiéry starého hradu a nakonec těžký svazek klíčů vrátil...

25. srpna 2025

Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté...

25. srpna 2025  13:45

Policisté rozplétají možný únos lodi na Vltavě, podezřelého zatím neobvinili

Výslechem svědků a poškozených pokračuje vyšetřování nedělního incidentu od Vraného nad Vltavou, kde podle policie muž zřejmě napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského...

25. srpna 2025  13:30

Preciadův zákrok prošel i u komise sudích. Bezohledné kopnutí, ne surová hra, řekla

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš ani videoasistent Jan Petřík nechybovali, když nedělní utkání 6. kola první ligy nechali dohrát sparťana Ángela Preciada. V souboji o míč nešetrně zasáhl do holeně...

25. srpna 2025  12:17

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

25. srpna 2025  6:16,  aktualizováno  11:50

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně...

25. srpna 2025  11:30

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

25. srpna 2025  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.