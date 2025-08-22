Policisté postřelili muže, který nožem hrozil své partnerce. V nemocnici zemřel

Policisté vyjížděli k případu, o němž informoval server Seznam Zprávy do Ďáblic ve středu kolem 20:00 kvůli nebezpečnému muži, který s nožem v ruce pronásledoval partnerku a vyhrožoval jí, uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Na ulici, kde se incident odehrával, podle svědkyně bylo i malé dítě.
„Po příjezdu policistů se muž zabarikádoval v bytě, vyhrožoval sebevraždou a vyhrožoval i zasahujícím policistům, že má u sebe hodně zbraní. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána jak zásahová jednotka, tak i policejní vyjednavač,“ řekla Kropáčová.
Vyjednávání s mužem podle mluvčí trvalo více než hodinu. „Muž stále vyhrožoval a začal z okna vyhazovat zbraně a vytáhl i střelnou zbraň. Při následném zákroku policisté proti muži použili služební zbraň a po jeho zasažení mu okamžitě poskytli první pomoc. Muž po převozu do nemocnice zemřel,“ uvedla Kropáčová.
Policisté pak v bytě našli velké množství chladných zbraní, což jsou třeba nože, a také střelnou zbraň. Zastřelený muž byl podle mluvčí v minulosti odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost. „V současné chvíli si celou věc převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů,“ doplnila Kropáčová.
|
Policisté zastřelili muže, který hrozil sebevraždou. Předtím je napadl noži
Po zásahu policejní zbraní letos v Česku podle dostupných údajů zatím zemřelo pět lidí. V únoru policisté použili střelnou zbraň a taser proti muži, který v pražských Nuslích zaútočil na zásahovou jednotku noži. V březnu v pražských Vršovicích postřelili muže, který na ně zaútočil nožem, zemřel v nemocnici.
Střelnému zranění od policisty podlehl v nemocnici také muž, který v dubnu v Třeboni na Jindřichohradecku ohrožoval nožem svoji známou. Koncem července zasahující policista v Ivančicích na Brněnsku zastřelil agresivního muže, který předtím nožem zranil tři lidi, včetně záchranáře a policisty. Všemi těmito událostmi se zabývá GIBS.