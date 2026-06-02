Řidič nejmenované taxislužby nereagoval na výzvy k zastavení a dál nebezpečně ujížděl. Opakovaně zrychloval a svojí jízdou ohrožoval další účastníky provozu.
Během jízdy hlídky zjistila, že řidič v autě není sám a že někoho veze.
Řidiče se podařilo zastavit až v ulici U Klikovky, kde hlídka zablokovala taxíku cestu. Strážník vyběhl k zadním dveřím vozu a vyzval člena posádky, aby vystoupil. Muž uposlechl, vystoupil a lehl si na zem.
|
Nehoda kamionů zavřela Pražský okruh. Pro řidiče letěl vrtulník
V ten samý moment se ozvala spolujezdkyně ze zadní části vozidla, že v sedačce mají dítě a s partnerem jsou zákazníky taxislužby.
Čtyřiadvacetiletý řidič ovšem z vozu odmítal vystoupit. Strážníci proto použili donucovací prostředky a šoférovi nasadili pouta.
Doklady, zkouška na alkohol i drogy byly v pořádku. Řidič honičku zdůvodnil tím, že se bál pokuty, protože nemá peníze.