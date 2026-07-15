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Neznámý muž se lstí se dostal do garáží, pak ukradl motorku za 400 tisíc

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  13:46
Neznámý muž ukradl v pražských podzemních garážích závodní motorku za 400 tisíc korun. Jednalo se o krosový speciál. Policie po zloději pátrá, k dispozici má kamerové záznamy. Za krádež hrozí až pětileté vězení.

Muž v zelené mikině motorku ukradl 17. června před sedmou hodinou večer z podzemních garáží v Nobelově ulici v Praze 6. Do podzemních prostor se snažil nenápadně vplížit, obličej si maskoval černou tkaninou.

Podle policie si napomohl lstí. „V garáži nezjištěným způsobem překonal zabezpečení motorky a z místa na ní odjel,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. „Pokud ho na kamerách poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158. Stejně tak i v případě, že víte, kde se odcizená motorka nachází,“ dodal mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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