V pražském obchodním centru někdo odpálil bankomat, po pachatelích pátrá i vrtulník

Autor: ,
  7:55aktualizováno  8:35
V obchodním centru v pražských Kunraticích dnes nad ránem někdo odpálil bankomat. Po pachatelích policisté pátrají se psovodem, do akce zapojili i vrtulník s termovizí. Na místě incidentu, při kterém se nikdo nezranil, pracuje také pyrotechnik.

„V Dobronické ulici v Praze 4 došlo nad ránem k odpálení bankomatu v obchodním centru. Po pachatelích pátrá psovod i vrtulník s termovizí. Na místě nyní pracují kriminalisté a pyrotechnik,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Kriminalisté a pyrotechnik zasahují u obchodního centra v pražských Kunraticích, kde pachatelé nad ránem odpálili bankomat. Policie po nich pátrá i s pomocí vrtulníku s termovizí (7. května 2026)
20 fotografií

Incident se podle něj stal kolem 3:30 v Obchodním centru Kunratice. Výši škody zatím policisté nevyčíslili, zjišťují také, kolik peněz se pachatelům podařilo odcizit.

Podobný incident řešili kriminalisté v hlavním městě o Velikonocích, kdy pachatelé s použitím pyrotechniky poškodili dva bankomaty u obchodního centra v Opatovské ulici. Poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun.

O týden později policisté zadrželi a později obvinili z krádeže vloupáním tři cizince, všichni skončili ve vazbě.

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody.

Na Klatovsku vybuchl bankomat, peníze tam zůstaly. Policie zadržela dva muže

Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.

Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.

