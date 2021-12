Násilníka na Kladensku zasáhly dvě střely, na policisty běžel s nožem

Incident se stal v rodinném domě v Doksech na Kladensku, kde se dostali do konfliktu dva muži ve věku do třiceti let, příslušníci jedné domácnosti. Jeden ohrožoval druhého nožem. Další příslušník domácnosti zavolal policii. V jakém příbuzenském vztahu aktéři byli, nechtěla policie blíže specifikovat (o případu jsme psali zde).

Muže nezklidnily ani policejní výzvy a použití taseru. „Agresor na hlídku vytáhl nůž, rozeběhl se proti ní, ohrožoval ji. Policisté proto použili své služební zbraně, z nichž vystřelili a dva náboje muže zasáhly,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová.

Střely muže zasáhly do nohy a boku. „Po ošetření byl letecky transportován do Ústřední vojenské nemocnice, kde byl předán ve stabilizovaném stavu. Transportovali jsme ho při vědomí ,“ řekla mluvčí středočeské zdravotnické záchranné služby Petra Homolová.

Druhý z mužů měl na hlavě řeznou ránu od skla. „Byl pozemní cestou převezen do kladenské nemocnice s lehčím úrazem hlavy,“ uvedla Homolová.

Policisté vystřelili celkem dva náboje ze dvou policejních zbraní. V té chvíli byli na místě čtyři policisté, dva z prvosledové kladenské hlídky a dva z obvodního oddělení Unhošť.

„Na místo události přijeli i pracovníci Generální inspekce bezpečnostních sborů, kteří předběžně užití zbraně vyhodnotili jako oprávněné,“ sdělila Richterová.

Proti postřelenému muži zahájili kladenští kriminalisté trestní řízení pro podezření z násilí proti úřední osobě. „Útočníkovi hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až šest let,“ řekla policejní mluvčí.