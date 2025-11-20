Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis státnímu zastupitelství s návrhem na podání obžaloby pro usmrcení z nedbalosti. Obviněnému tak hrozí až šest let vězení. O posunu ve vyšetřování informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Pražská policie ukončila vyšetřování případu tragické nehody z května 2024, při níž ve Vysočanech luxusní vůz značky Porsche najel na chodník a srazil ženu s kočárkem.

Matka utrpěla velmi vážná poranění hlavy a po téměř ročním pobytu v nemocnici letos v dubnu zemřela. Dítě z nehody vyvázlo bez vážných zranění.

Řidiče kriminalisté začátkem června na základě znaleckých posudků obvinili z usmrcení z nedbalosti. Nyní oznámili, že ukončili vyšetřování celého případu.

„Spis předali Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 9 s návrhem na podání obžaloby pro trestný čin usmrcení z nedbalosti,“ řekl ve čtvrtek pro iDNES.cz pražský policejní mluvčí Rybanský. „Muži hrozí trest odnětí svobody v rozmezí jednoho až šesti let,“ dodal.

Nehoda se odehrála 1. května 2024 po 19. hodině v ulici U Elektry. Řidič sjel mimo komunikaci a vyjel na chodník, kde narazil do procházející ženy s kočárkem.

Krátce po nehodě policie oznámila, že žena utrpěla velmi vážná zranění a byla okamžitě transportována do nemocnice. S ní bylo převezeno na pozorování i tehdy dvouleté batole, které podle Rybanského neutrpělo žádné vážné zranění.

Alkohol a drogy policisté u řidiče na místě vyloučili. Krátce po srážce muž pro CNN Prima News uvedl, že nehodu způsobily jeho zdravotní komplikace.

Případ se komplikoval také tím, že se zdravotní stav poškozené v průběhu měsíců vyvíjel. Po jejím úmrtí bylo nutné doplnit další odborné posudky z oboru lékařství a dopravy, na které kriminalisté čekali až několik měsíců, píše server Novinky.cz. Vyšetřování tak trvalo více než rok.

