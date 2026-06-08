Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Policie pokračuje ve vyšetřování incidentu, kdy řidič taxislužby postřelil zákazníka

Autor: ,
  14:42
Police pokračuje ve vyšetřování incidentu, ke kterému došlo v neděli večer v Poleradech u Prahy. Řidič taxislužby zde postřelil jednoho ze zákazníků, ten skončil v péči lékařů.
Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho zákazníky. Incident skončil střelbou, po níž jeden z mužů utrpěl vážné zranění. | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...
Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...
Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...
Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...
11 fotografií

Policisté pokračují v nezbytných úkonech řízení a dělají výslechy, řekla středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Podrobnější informace o činu ani zraněném zatím policie nezveřejnila. „Stále ve věci probíhá prověřování,“ uvedla Suchánková.

Taxikář se v Poleradech u Prahy pohádal se zákazníky, jednoho z nich postřelil

Policisté zasahovali v Poleradech v neděli po 20:30. Střelec zůstal po konfliktu na místě a policisté mu zbraň zajistili.

Podrobnější informace o činu ani zraněném zatím nezveřejnili. „Stále ve věci probíhá prověřování,“ uvedla Suchánková.

„V péči jsme měli těžce zraněného pacienta, kterého transportujeme letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak soudruzi budovali frontu na maso. Kolos za miliony vydržel jen pár let

Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův...

Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův pomník na pražské Letné, kterému Pražané přezdívali „fronta na maso“, vydržel stát jen sedm a půl roku. Jeho místo dnes...

Mural v Modřanech musel zmizet, lidé se divili. Autor tam teď namaloval nový

Obnovený mural autora @Chemis na zdi ulice U Československého exilu v Praze 12 ...

Na opěrné zdi v ulici Československého exilu na Praze 12 vznikl nový mural od streetartového umělce Chemise. Dílo s názvem Československý exil připomíná tři vlny nucených odchodů z vlasti ve 20....

V Praze přibývá padesátníků na úřadu práce. Na obzoru je problém, varují experti

Premium
ilustrační snímek

Na pracovním úřadě v metropoli přibývá lidí středního věku. Firmy je sice automaticky neodmítají, ale ani o ně nestojí.

„Identifikuji se jako trolejbus!“ Dopravce sloganem rozzlobil lidskoprávní aktivisty

Pražský dopravní podnik čelí kvůli sloganům kritice. (2026)

Pražský dopravní podnik představil polepy k výročí 90 let od spuštění prvních trolejbusů do provozu. Součástí vizuálu je také slogan „Identifikuji se jako trolejbus“ na autobusech, kvůli kterému nyní...

Zrekonstruovaný Jiřák se po letech otevře veřejnosti. Spory budí náklady i dlažba

Průběh rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad.

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 se po více než dvou a půl letech oprav znovu otevře veřejnosti. Radnice slibuje více stromů, vodní prvky i lepší hospodaření s dešťovou vodou. Na sociálních sítích...

Policie pokračuje ve vyšetřování incidentu, kdy řidič taxislužby postřelil zákazníka

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...

Police pokračuje ve vyšetřování incidentu, ke kterému došlo v neděli večer v Poleradech u Prahy. Řidič taxislužby zde postřelil jednoho ze zákazníků, ten skončil v péči lékařů.

8. června 2026  14:42

Nástup všemi dveřmi se v autobusech osvědčil, kraj ho rozšíří. A přibude revizorů

Cestující mohou nově do příměstských autobusů nastupovat všemi dveřmi. (1....

Nástup všemi dveřmi do autobusů se osvědčil, systém se rozšíří do dalších linek. Středočeští zastupitelé pozitivně vyhodnotili loňskou novinku, rozšíření se plánuje od srpna.

8. června 2026  13:12

Chuck Norris má kousek od Slavie svůj pomníček. Postavil si ho sám, žertují lidé

Pomníček Chucku Norrisovi v pražském Edenu. (červen 2026)

Hřbitovní svíčky, černý karate pásek a černobílá fotografie. Unikátní pietní místo na památku legendárního herce Chucka Norrise už několik týdnů zdobí prostranství před obytným komplexem nedaleko...

8. června 2026  11:50

Ani starý buben do Prahy nepošlou. Nymburští se bouří proti sloučení se Slavií

Nymburští fanoušci se vymezují proti přesunu klubu pod značku Slavia Praha.

Dvacet mistrovských titulů, osmnáct triumfů v Českém poháru, čtvrtfinále Eurocupu i Ligy mistrů. Legendy jako Petr Benda, Ladislav Sokolovský, Pavel Beneš nebo Rado Rančík. Basketbalový klub z...

8. června 2026  10:58

Železný muž Rytířem. Švéd Westerlund chyběl za tři roky jen ve třech zápasech

Filip Westerlund v dresu KalPy Kuopio

Hokejoví Rytíři posilují defenzivu. Do kádru kladenského extraligového týmu přichází švédský obránce Filip Westerlund, pro kterého to je první angažmá mimo Skandinávii.

8. června 2026  10:20

Nehoda čtyř nákladních aut na Jižní spojce zablokovala dopravu

Nehoda nákladních aut v Průmyslové ulici zablokovala směr Černý Most (8. června...

Nehoda čtyř nákladních vozidel v pondělí ráno zablokovala dopravu na Jižní spojce před Průmyslovou ulicí směrem na Černý most. Jednu ženu záchranáři převezli do nemocnice. Silnice už je plně...

8. června 2026  9:51

Z Pankráce utíkal vězeň. Po římse mu to ještě vyšlo, žiletkový plot už nepřekonal

Vězeň se na útěku z Pankráce dostal se jen k prvnímu plotu (7. června 2026)

Pankrácká věznice zaznamenala pokus o útěk jednoho z vězňů. Při navádění na vycházky se oddělil od ostatních a pokusil se ze zařízení prchnout. Muž netušil, že je celou dobu pod dohledem kamer, a...

8. června 2026  7:57

Pardubice velebí Bryanta. Ve třetím ligovém finále přehrály Nymburk o bod

Nymburský křídelník Matěj Svoboda útočí na pardubický koš.

Pardubičtí basketbalisté zvítězili ve třetím zápase ligového finále doma na Nymburkem 79:78 a snížili v sérii na čtyři výhry na 1:2. Rozhodl o tom trestným hodem 2,4 sekundy před koncem Joey Bryant,...

7. června 2026  21:31,  aktualizováno  8. 6. 7:15

Taxikář se v Poleradech u Prahy pohádal se zákazníky, jednoho z nich postřelil

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho zákazníky. Incident skončil střelbou, po níž jeden z mužů utrpěl zranění a skončil v péči...

7. června 2026  21:35

Ondra postup do finále ani nečekal: Když jsem to viděl... Obavy přebil velkým riskem

Český lezec Adam Ondra v kritickém převislém úseku trasy v semifinále...

Zářil. Skoro, jako by vyhrál. Do mixzóny přišel Adam Ondra nadšený. Radši ještě počkal, dokud neměl jistý postup. I z reakcí publika na Štvanici a signálu trenérského štábu ale poznal, že se v...

7. června 2026  13:53

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Primátorky suverénně vyhráli veslaři Dukly, ženám vládla posádka Olympu

VÍTĚZNÁ KOUPEL Posádka pražské Dukly po triumfu v Primátorkách.

Vysoce favorizovaná posádka Dukly ovládla 113. ročník Primátorek a pro armádní sportovní centrum vybojovala 44. triumf ve slavném závodě v Praze na Vltavě. Mezi ženskými osmiveslicemi byla...

7. června 2026  13:34

Policie dopadla muže, který se v Praze vloupával s jateční pistolí do obchodů

Muž vykradl desítky prodejen, dveře si otevíral jateční pistolí (7. června 2026)

Kriminalisté objasnili vloupání do 20 provozoven v Praze 4, kterých se od loňského srpna dopouštěl čtyřicetiletý muž. Způsobil celkovou škodu převyšující čtvrt milionu korun. Po dopadení se přiznal a...

7. června 2026  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.