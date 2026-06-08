Policie pokračuje ve vyšetřování incidentu, kdy řidič taxislužby postřelil zákazníka

Policisté pokračují v nezbytných úkonech řízení a dělají výslechy, řekla středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Podrobnější informace o činu ani zraněném zatím policie nezveřejnila. „Stále ve věci probíhá prověřování,“ uvedla Suchánková.
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Taxikář se v Poleradech u Prahy pohádal se zákazníky, jednoho z nich postřelil
Policisté zasahovali v Poleradech v neděli po 20:30. Střelec zůstal po konfliktu na místě a policisté mu zbraň zajistili.
Podrobnější informace o činu ani zraněném zatím nezveřejnili. „Stále ve věci probíhá prověřování,“ uvedla Suchánková.
„V péči jsme měli těžce zraněného pacienta, kterého transportujeme letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Monika Nováková.