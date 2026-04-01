Podvodník, který může být členem větší skupiny, čtyřiaosmdesátiletému seniorovi minulou středu volal a vyžadoval po něm peníze jako údajnou daň ze zhodnocených peněz, které v minulosti údajně investoval do akcií. Podle instrukcí měla oběť vybrat v bance 62 tisíc korun, vložit je do obálky a na předem domluveném místě je předat muži, který se prokáže heslem.
„Pachatelé také přesvědčili poškozeného, aby si do telefonu nainstaloval aplikaci HOP TO DESK, známou také jako ‚klokan‘. Díky ní mohli pachatelé na dálku ovládat jeho telefon a kontrolovat například to, zda někomu nevolá či nepíše – zejména o pomoc policii. Stejnou aplikaci měl v telefonu i kurýr, který musel mít po celou cestu k poškozenému zapnutou kameru a natáčet i okolí, aby pachatelé měli jistotu, že je pro ně situace bezpečná,“ popsal modus operandi policejní mluvčí Jan Daněk.
|
Podvedená žena dala 300 tisíc osmnáctiletému kurýrovi, pak chtěla poslat ještě víc
Podvodník však mluvil podezřelou, lámanou češtinou. „Já teďka podívám, kde nachází náš kuržier,“ informoval například seniora. Ten se tak duchapřítomně obrátil na tísňovou linku. Operátor poslal na místo kriminalisty třetího policejního obvodu, kteří si na kurýra počkali a zadrželi ho.
Devětačtyřicetiletý cizinec je nyní podezřelý ze spáchání přečinu podvodu ve formě pomoci. Obvodní soud pro Prahu 8 ve zkráceném řízení rozhodl o jeho vyhoštění z České republiky. Po zbytku skupiny kriminalisté pátrají.