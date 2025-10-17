Z pobodání ženy v centru Prahy policie obvinila dopadeného muže, hrozí mu 18 let

  11:38
Čtvrteční pobodání ženy v pražském bytě v centru města policisté vyhodnotili jako pokus o vraždu. Obviněnému muži, kterého policie dopadla ve čtvrtek v nedalekém Karlíně několik hodin po činu, hrozí až osmnáct let ve vězení.

„Čtyřicetiletý muž byl obviněn z pokusu o vraždu a hrozí mu trest odnětí svobody v délce osmnácti let,“ sdělil pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.

K tomu doplnil, že nadále probíhá policejní vyšetřování, přičemž pobodaná osmačtyřicetiletá žena se momentálně nachází v nemocnici.

Jaký byl mezi poškozenou a podezřelým vztah, však neuvedl.

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, který se odehrál v bytě v centru Prahy. (16. října 2025)
Mluvčí pražské záchranky Karel Kirs k tomu pro iDNES.cz řekl, že oběť byla při převozu do nemocnice stabilizovaná. „Žena utrpěla bodnou ránu, při převozu byla mimo ohrožení života,“ uvedl.

Čin se udál v Soukenické ulici v Praze 1, kde při konfliktu s mužem žena utrpěla vážné bodné zranění. Dotyčný muž se bezprostředně po útoku dal na útěk. Policisté ho dopadli po několika hodinách v pražském Karlíně.

