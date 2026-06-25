Lidé se nemají pokoušet ji zadržet, ale obrátit se na policii, informoval pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
„Má mít panické ataky úzkosti a léčit se na psychiatrii. Nebere předepsanou medikaci, je uživatelka alkoholu a OPL. Do současné doby se pohřešovaná neozvala a nepodala o sobě žádnou zprávu. V minulosti vyhrožovala sebevraždou a fyzickým napadením, kdy měla mít chuť někoho pobodat nožem,“ uvedl mluvčí.
Hledaná žena je 170 až 175 centimetrů vysoká, obézní postavy, má modré oči a hnědé vlasy. Na sobě by měla mít černé kraťasy – legíny, černé tričko s bílým nápisem a černou sportovní tašku přes rameno.
Policie přijme veškeré informace o pohřešovaném na lince 158.