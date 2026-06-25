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Měla chuť někoho pobodat. Policie hledá nebezpečnou ženu, může mít u sebe nůž

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  17:09

Policie pátrá po Ludmile Jaňourové. (25. června 2026) | foto: policie ČR

Pražská policie pátrá po pětatřicetileté Ludmile Jaňourové, která ve čtvrtek odešla po hádce z domova. Mohla by být nebezpečná sobě i okolí, u sebe může mít i nůž.

Lidé se nemají pokoušet ji zadržet, ale obrátit se na policii, informoval pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

„Má mít panické ataky úzkosti a léčit se na psychiatrii. Nebere předepsanou medikaci, je uživatelka alkoholu a OPL. Do současné doby se pohřešovaná neozvala a nepodala o sobě žádnou zprávu. V minulosti vyhrožovala sebevraždou a fyzickým napadením, kdy měla mít chuť někoho pobodat nožem,“ uvedl mluvčí.

Hledaná žena je 170 až 175 centimetrů vysoká, obézní postavy, má modré oči a hnědé vlasy. Na sobě by měla mít černé kraťasy – legíny, černé tričko s bílým nápisem a černou sportovní tašku přes rameno.

Policie přijme veškeré informace o pohřešovaném na lince 158.

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