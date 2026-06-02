Policie pátrá po muži, který ve Střešovicích jinému vyhrožoval smrtí

Incident se podle policie stal v ulici Ve Střešovičkách v Praze 6.
„Neznámý muž tam oslovil poškozeného a následně mu začal bezdůvodně vyhrožovat zmlácením a ustřelením hlavy. Toto jednání neustále opakoval a vybízel poškozeného, aby s ním šel za roh, kde nejsou žádné kamery. Agresor ještě chvíli napadeného sledoval a poté odešel neznámo kam,“ uvedla policie na webu.
|
Havaroval a zmizel. Policie pátrá po muži, který odešel od nehody neznámo kam
Kriminalistům se dosud nepodařilo muže vypátrat, proto se nyní obrátili na veřejnost. Pokud někdo muže na videu pozná, měl by zavolat na linku 158.