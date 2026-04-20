Výrazný znak: potetovaná pravá paže. Policie pátrá po uprchlém vězni

Autor:
  19:10
Kriminalisté vyhlásili pátrání po osmatřicetiletém vězni Zdeňku Baladovi, jež v pondělí opustil volné pracoviště v obci Jirny v okrese Praha-východ. Jako spolujezdec nasedl před areálem do osobního vozu a už se nevrátil. Muž si trest odpykával v jiřické věznici kvůli drogové trestné činnosti. Podle informací policie není nebezpečný.

Hledaný 38letý vězeň | foto: Police ČR

Vězeň odešel 20. dubna z firmy v Poděbradské ulici okolo 14. hodiny odpolední. Na parkovišti před areálem nasedl do šedého osobního auta Ford Kuga s registrační značkou 9H0 2135 a jako spolujezdec byl z místa odvezen neznámo kam.

Hledaný muž je vysoký přibližně 178 centimetrů, je hubené postavy, má šedé oči a krátké, lehce vlnité hnědé vlasy. Na sobě měl v době odchodu z pracoviště černé montérky a šedé triko. Oblečení se však s největší pravděpodobností již zbavil. Výrazným znakem uprchlého je potetovaná celá pravá paže – takzvaný rukáv.

„Odmítla milion, tak měla karty rozdaný.“ Soud rozplétá nájemnou vraždu manželky

Balada si ve věznici v Jiřicích na Nymbursku odpykával trest za drogovou trestnou činnost. Podle policejní databáze hledaných osob se nejedná o nebezpečného jedince.

Policie v souvislosti s útěkem žádá veřejnost, aby případné informace o uprchlém vězni oznámila na tísňovou linku 158.

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

KVÍZ: Od Juditina k Dvoreckému. Znáte pražské mosty?

Dvorecký most

Mosty jsou v Praze větším tématem, než by jim příslušelo. Důkazem budiž třeba nemilosrdné hádky o to, jak naložit s chátrajícím železničním mostem pod Vyšehradem. Média v posledních letech také hojně...

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

Vlak v Praze srazil muže. Spoje jezdily odklonem

Souprava RegioPanter ČD v barvách PID odjíždí z Kolína.

Srážka vlaku s člověkem dnes odpoledne asi na hodinu zastavila provoz mezi Běchovicemi a Libní v Praze. Zraněného muže ošetřili záchranáři, řekl mluvčí záchranné služby Karel Kirs.

20. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  17:12

Při vyklízení bytu v Nuslích našli minu, na místě zasahoval pyrotechnik

V pražských Nuslích zasahuje pyrotechnik po nálezu miny v jednom z bytů. (20....

V jednom z bytů v pražských Nuslích našli při vyklízení bytu po zesnulém minu. Na místo se dostavil pyrotechnik, který výbušné zařízení zlikvidoval. Část ulice Pod Vilami byla z důvodu policistů a...

20. dubna 2026  15:05,  aktualizováno  15:46

Praha 13 otevře nové gymnázium. První, které v metropoli zřídí městská část

Studenti gymnázia v Žamberku se ozvali proti vedení školy. (25. března 2026)

Městská část Praha 13 připravuje zřízení nového gymnázia. Vznikne v návaznosti na Základní školu Janského. Nová střední škola je už zapsaná v rejstříku škol a studenty se chystá přivítat už v září...

20. dubna 2026  12:17

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

20. dubna 2026  10:50

Sundal montérky a dal se na zmrzlinu, došel s ní až do finále prestižní soutěže

Odměnou pro Lukáše Pohnána jsou vedle pamětního poháru nové zkušeností do...

Tarte Tatin. Takové jméno má zmrzlina z karamelizovaných jablek, vanilky a pekanových ořechů. Lukáš Pohnán ze Senomat na Rakovnicku se s ní probojoval do finále prestižní zmrzlinářské soutěže Gelato...

20. dubna 2026  9:55

Penaltu vybojoval, proměnil a taky zavinil. Radost i zloba Prekopa, jehož kouč chválil

Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové

Vybojoval penaltu, kterou sám proměnil. Ale slávistickým hrdinou se „odstrčený“ útočník Erik Prekop v Hradci Králové (1:2) nestal. „Hrozný, mám špatné pocity. Smutek, hněv. Asi bych byl neslušný,...

20. dubna 2026  9:11

Ceny obědů Pražany neodradí, podniky občas musí regulovat nápor lidí

Cafe Platýz. Podnik nabízí polední menu od 11 do15 hodin. Ceny se pohybují...

Výdaje za obědy rostou, zájem o stravování v restauracích ale neklesá. Jen díky jídelnám i v centru města nemusí Pražané za oběd přeplácet. Podniky ale přiznávají, že někdy musí upravit cenu, snaží...

20. dubna 2026

Jak dojet do práce a do školy MHD a neztratit se kvůli Dvoreckému mostu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Velkou změnou prošla pražská hromadná doprava po pátečním otevření Dvoreckého mostu mezi Podolím a Smíchovem, přesněji Hlubočepy. Přes nový most jezdí tramvajové linky 20 a 21, denní autobusy 118,...

20. dubna 2026  5:30

Fabrika, kde pracují roboti potmě, je i v Česku. V Rakovníku montují kamery aut

Společnost Valeo spustila novou, plně automatizovanou výrobní linku v režimu...

Výrobce dílů a systémů pro automobily Valeo v Rakovníku spustil linku fungující bez osvětlení i lidského zásahu. Slouží pro výrobu optických komponentů pro detekční kamery aut.

20. dubna 2026

Chápu, že Bořilovi bouchly saze. Dostal žlutou kartu za nic, hájil kapitána Kušej

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Potřetí v jarní části sezony fotbalové ligy nastoupil v základní sestavě, ale celé utkání zase neodehrál. Slávista Vasil Kušej v Hradci Králové nebyl výrazný a tým poprvé prohrál. „Myslím, že se to...

19. dubna 2026  20:10

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

19. dubna 2026  18:17,  aktualizováno  19:28

