Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Autor: ,
  12:18
Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí sebral kabelku. Hledají také případné další oběti, které neznámý muž obtěžoval, napadl nebo okradl. Policie zveřejnila možnou podobu pachatele.

Pátrání po muži, který obtěžoval a okradl ženu. | foto: Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledaný útočník měřil asi 170 centimetrů, byl štíhlý, měl tmavší pleť, prořídlé vlasy a odrostlé strniště. Policie také uvedla, že hledaný měl vrásky na čele, výrazné obočí a větší uši. Hovořil česky bez přízvuku.

Loupež se stala už 2. ledna kolem 22:00 u Nepomuckého rybníka v Praze 13. Pachatel tam na cestě oslovil procházející ženu, jestli nechce sex.

„Žena ho ignorovala a pokračovala dál v chůzi. To muže neodradilo a šel za ní po cestě dál, až ji nečekaně chytil za levou ruku u lokte. Ani v tomto případě se nesetkal s pozitivní reakcí,“ popsal napadení policejní mluvčí Jan Rybanský.

„Když zjistil, že se sexem nepochodí, snažil se ženě alespoň odcizit kabelku a povedlo se,“ dodal Rybanský. S ukradenou kabelkou pak muž z místa utekl.

Pražská policie hledá recidivistu. Může být ozbrojený a nebezpečný, varuje

Incidentu si všiml náhodný kolemjdoucí, který pachatele pronásledoval, ale nedohonil ho. Podle jeho svědectví policisté sestavili identikit. Jednoho podezřelého muže na jeho základě už dříve zadrželi, po výslechu se ale ukázalo, že se o pachatele nejedná, podotkl Rybanský. Policisté proto po útočníkovi dál pátrají.

Lidé mohou informace o hledaném muži sdělit na lince 158.

Vstoupit do diskuse

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

Nejčtenější

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Pobodání cestujících v autobuse: pachatel je ve vazbě, klíčová svědkyně stále chybí

Kriminalisté z oddělení vražd stíhají sedmačtyřicetiletého muže pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Muž minulý týden ve středu večer pobodal dva cestující v autobusu linky 136 na pražském...

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...

2. října 2025  12:18

Začne výluka tramvají na Žižkově, osm linek nepojede ulicí Jana Želivského

Pražský dopravní podnik (DPP) začne o nadcházejícím víkendu s pracemi na modernizaci tramvajové trati v ulici Jana Želivského, kvůli kterým nepojedou od neděle do pondělí 15. prosince tramvaje v...

2. října 2025  12:11

Jágrik o svém vstupu do ligy: Spadla ze mě tíha, že musím někomu něco dokazovat

Výrazný pokrok ve své profesionální kariéře v posledních týdnech zaznamenal fotbalový brankář Adam Jágrik. Pětadvacetiletý odchovanec Velkého Meziříčí, který jedenáct let působil v jihlavském FC...

2. října 2025

Statenice čeká velký rozvoj. O jeho podobě budou obyvatelé hlasovat v referendu

Občané Statenic u Prahy se v referendu konaném zároveň s říjnovými volbami do Sněmovny vyjádří ke spolupráci s italským developerem Manghi Group. Odpovídat budou na otázky týkající se zajištění...

2. října 2025  11:44

Požár kuchyně na Kačerově. Seniorka se nadýchala zplodin, je v nemocnici

Kvůli požáru kuchyně v bytě zasahovali hasiči ve II. stupni požárního poplachu v ulici Při Trati na pražském Kačerově. Plameny uhasili a odvětrali zakouřené prostory. Před příjezdem jednotek lidé dům...

2. října 2025  10:22,  aktualizováno  11:17

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů,...

2. října 2025  11:17

Velký debut a hned trofej. Nový kouč USK: Byl jsem nervózní, až to bylo nepříjemné

Nahradit legendární Natálii Hejkovou, která navíc ve své poslední sezoně slavila triumf v Eurolize? Přetěžký úkol, ale Martin Bašta první důležitý krok zvládl. Basketbalistky USK Praha pod jeho...

2. října 2025  9:10

Na opravě D10 pracují silničáři i v noci, aby snížili dopad na plynulost dopravy

Na opravě 3,5kilometrového úseku dálnice D10 a navazující 400metrové části Pražského okruhu pracují silničáři i za tmy. Cílem nočních směn je dodržet harmonogram a co nejméně negativně ovlivnit...

2. října 2025  8:54

Cenný double pro české šampionky. USK slaví zisk evropského Superpoháru

Basketbalistky ZVVZ USK Praha získaly po celkovém prvenství v Eurolize také Superpohár. Na palubovce francouzského týmu Villeneuve-d’Ascq zvítězily 86:77. Napodobily tak double z roku 2015.

1. října 2025  22:59,  aktualizováno  2.10 7:01

Místo úřadů budou v Letňanech byty. Praha plánuje novou čtvrť pro 50 tisíc lidí

Po dlouhých letech sporů by snad konečně mohlo být rozhodnuto o osudu obřích polí na pomezí pražských Letňan a Vysočan, uprostřed kterých je bizarně zasazená konečná stanice metra C. Vláda v úterý,...

1. října 2025  18:05

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Pokuta pro cyklistku i vybržďovaného kamioňáka. Problematický úsek, zjistilo město

Městský úřad v Kolíně uzavřel správní řízení s řidičem kamionu a cyklistkou, která v létě šoféra na silnici v Jaselské ulici vybržďovala. Oba se dopustili hned několika přestupků, za které dostali...

1. října 2025  17:32

Zase jako před rekonstrukcí. Tramvaje se vrátily na trasu kolem Výstaviště

Dlouho očekávaná tramvajová trať Výstaviště – Nádraží Holešovice se opět vrátila do provozu. Tramvaje jezdí v úseku od 1. října 2025, uvedl Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) na síti X....

1. října 2025  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.