Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Hledaný útočník měřil asi 170 centimetrů, byl štíhlý, měl tmavší pleť, prořídlé vlasy a odrostlé strniště. Policie také uvedla, že hledaný měl vrásky na čele, výrazné obočí a větší uši. Hovořil česky bez přízvuku.
Loupež se stala už 2. ledna kolem 22:00 u Nepomuckého rybníka v Praze 13. Pachatel tam na cestě oslovil procházející ženu, jestli nechce sex.
„Žena ho ignorovala a pokračovala dál v chůzi. To muže neodradilo a šel za ní po cestě dál, až ji nečekaně chytil za levou ruku u lokte. Ani v tomto případě se nesetkal s pozitivní reakcí,“ popsal napadení policejní mluvčí Jan Rybanský.
„Když zjistil, že se sexem nepochodí, snažil se ženě alespoň odcizit kabelku a povedlo se,“ dodal Rybanský. S ukradenou kabelkou pak muž z místa utekl.
Incidentu si všiml náhodný kolemjdoucí, který pachatele pronásledoval, ale nedohonil ho. Podle jeho svědectví policisté sestavili identikit. Jednoho podezřelého muže na jeho základě už dříve zadrželi, po výslechu se ale ukázalo, že se o pachatele nejedná, podotkl Rybanský. Policisté proto po útočníkovi dál pátrají.
Lidé mohou informace o hledaném muži sdělit na lince 158.