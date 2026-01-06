Dezorientovaný muž zmizel během vycházky za rodinou, příbuzní se bojí o jeho život

Autor:
  12:27
Policisté pátrají po sedmapadesátiletém Miroslavu Šepsovi. Dezorientovaný muž, který se v Bohnicích léčí s dlouhodobými poruchami spánku, zmizel v neděli, když byl na vycházce za rodinou. Jeho auto se našlo poblíž nádraží v pražských Satalicích.
Fotogalerie2

Pohřešovaný Miroslav Šeps. | foto: Archiv

Pohřešovaný muž se ztratil v neděli v podvečer kolem půl šesté. Jde o pacienta psychiatrické nemocnice, který zmizel při vycházce za rodinou. U sebe měl pouze telefon, který je nedostupný.

„Je dezorientovaný a není svému okolí nebezpečný,“ říká jeho snacha.

Podle policie se muž v minulosti pokusil o sebevraždu, je tedy obava o jeho život. Už se také uskutečnila pátrací akce v okolí nádraží Satalice, ta ale nebyla úspěšná.

Pohřešovaný Miroslav Šeps.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Pohřešovaný z Prahy 3 je 175 až 80 centimetrů vysoký hubené postavy. Má hnědé vlasy a modré oči. V bohnické nemocnici se léčí s dlouhodobými poruchami spánku.

V době zmizení měl na sobě zelenou bundu, černé kalhoty a pohorky značky Garmont. U sebe sice má mobilní telefon, ale ten je nedostupný. Podle rodiny by se mohl vydat vlakem směrem na Mělník.

Informace o pohřešovaném může veřejnost volat na policejní linku 158.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Tragická nehoda na Kladensku. Auto srazilo cyklistu a z místa ujelo.

Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidička auta z místa nehody ujela a police po ní pátrala. Později se sama přihlásila...

V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov přes hodinu stála

Nehoda tramvají v Praze na Barrandově (2. ledna 2026)

Na pražském Barrandově se v pátek ráno srazily tramvaje. Podle informací z místa souprava nacouvala do jiného vozu, přičemž jedna z tramvají vykolejila. Provoz na trati se zastavil, spoje ve směru z...

Kdy bude otevřen Dvorecký most? Konkrétní datum ještě není, ale přibližné ano

Prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025)

Dokončení stavby nejnovějšího pražského mostu, jenž překlene Vltavu mezi Smíchovem a Podolím, se blíží ke konci. Město ho chtělo původně otevřít už před rokem, termín však dvakrát posunulo a s...

Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy ruší výuku

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy je kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody, který se týká až 11 tisíc domácností. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí. Na webu o tom informovala radnice...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

VIDEO: Hlídka přistihla sprejera v akci, útěk mu překazil hbitý policista

Pražští policisté zadrželi sprejera přímo při činu.

Pražští policisté zadrželi devětadvacetiletého muže, který v sobotu večer poškozoval sprejovanými nápisy rozvaděče v centru metropole. Dopaden byl přímo při činu hlídkou z místního oddělení Zahradní...

6. ledna 2026  12:31

Dezorientovaný muž zmizel během vycházky za rodinou, příbuzní se bojí o jeho život

Pohřešovaný Miroslav Šeps.

Policisté pátrají po sedmapadesátiletém Miroslavu Šepsovi. Dezorientovaný muž, který se v Bohnicích léčí s dlouhodobými poruchami spánku, zmizel v neděli, když byl na vycházce za rodinou. Jeho auto...

6. ledna 2026  12:27

Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy ruší výuku

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy je kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody, který se týká až 11 tisíc domácností. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí. Na webu o tom informovala radnice...

6. ledna 2026  9:24,  aktualizováno  11:48

V Tehově hořela hala na opravu traktorů, zásah komplikovala mrznoucí voda

Hasiči v Tehově na Benešovsku zasahují při požáru haly na opravu traktorů. (6....

V Tehově na Benešovsku hořela od brzkého rána hala určená k opravě traktorů, která patří místní střední odborné škole. Hasiči na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, jelikož plameny...

6. ledna 2026  8:01,  aktualizováno  10:02

Řidič vyjel u Stříbrné Skalice ze silnice, po nárazu do stromu zemřel

Srážku s osobním automobilem u Horního Bezděkova nepřežil cyklista. Řidič...

Po nárazu do stromu zemřel v pondělí ráno u Stříbrné Skalice u Prahy řidič osobního auta. Ve voze cestoval sám, příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje, řekla středočeská policejní mluvčí Vlasta...

6. ledna 2026  8:26

Pražská teplárenská zdražila jen nepatrně, lidé si připlatí za vodu a MHD

ilustrační snímek

Dražší voda a MHD, ale za to levnější energie. Peněženky Pražanů čeká v tomto roce řada změn. Některé finančně zabolí, jiné naopak uleví.

6. ledna 2026

Nymburk proti trápícímu se Heidelbergu, v baráži jde o osmifinále Ligy mistrů

Ondřej Sehnal z Nymburku spěchá do útoku v utkání s Albou Berlín v Lize mistrů.

Nymburští basketbalisté zahájí v úterý proti německému Heidelbergu boj o postup do osmifinálové části Ligy mistrů. V sérii na dva vítězné zápasy budou usilovat o první výhru, aby mohli zaútočit o dva...

6. ledna 2026

Sadílek po třech a půl letech opouští Spartu, odchází do polského Zabrze

Záložník Lukáš Sadílek posílil Górnik Zabrze.

Potká se s početnou českou kolonií, vždyť v polském Górniku Zabrze na něj čekají další tři krajané. Čtvrtým členem je nově devětadvacetiletý záložník Lukáš Sadílek, který po třech a půl letech...

5. ledna 2026  21:07

Talent jako Haaland? Do Slavie míří Nor, který v šestnácti zaujal Evropu

Abel Cedergren poprvé pózuje jako nový hráč pražské Slavie.

Je to další zahraniční projekt s potenciálem. Fotbalová Slavia oznámila příchod šestnáctiletého norského útočníka Abela Cedergrena, mládežnického reprezentanta své země, z tamního druholigového...

5. ledna 2026  19:22

Auto u Příbrami srazilo muže a ženu s kočárkem, muž a dítě jsou zranění

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ilustrační snímek)

Na silnici I/4 u příbramské části Bytíz srazilo v pondělí odpoledne osobní auto muže a ženu s kočárkem. Záchranáři do nemocnice transportovali letecky muže s těžkým zraněním a také dítě, které...

5. ledna 2026  18:58

Nebezpečí tenkého ledu. Na rybníku u Kladna se propadli bruslaři, v Labi utonul pes

Vytahování tří lidí, kteří propadli ledem na Turyňském rybníce u Kamenných...

Ledem na Turyňském rybníku v Kamenných Žehrovicích u Kladna se v pondělí postupně propadli čtyři lidé včetně dvou mladistvých. Nikdo se však nezranil. Při podobném incidentu na Kolínsku v pondělí...

5. ledna 2026  17:53,  aktualizováno  18:33

Prahou prošel tříkrálový průvod na velbloudech, přidaly se stovky lidí

Tři králové na velbloudech prošli za zvuku bubnů historickým centrem Prahy. (5....

Tříkrálový průvod, který upozorňuje na stejnojmennou sbírku Charity Česká republika, vyšel v pondělí za velké pozornosti Pražanů a turistů z pražského Malostranského náměstí. Postavy oděné jako tři...

5. ledna 2026  18:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.