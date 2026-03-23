Muž odvedl syna do školy s tím, že si ho pak odpoledne i vyzvedne. To už ale nesplnil. Podle zjištění kriminalistů měl hledaný v poslední době psychické problémy a potýkal se s komplikacemi v osobním životě. Rodina má o něj strach.
Naposledy ho bylo možné kontaktovat v dopoledních hodinách, od té doby je jeho mobilní telefon nedostupný. Předtím nikdy pohřešován nebyl.
Muž je střední postavy, vysoký přibližně 176 centimetrů, má krátké černé vlasy a modré oči. Naposledy na sobě měl černou bundu, modré tepláky a černé boty.
Výrazným poznávacím znamením muže je tetování Panny Marie a růžence, které má na ruce.
Podle mluvčího policie Jana Rybanského kriminalisté v pondělí prohledali prakticky všechna místa, kde by se mohl zdržovat, ani na jednom z nich ho však nenalezli.
Rozhodli se tak obrátit na širokou veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání. Pokud hledaného muže někdo viděl nebo ví, kde se nachází, měl by kontaktovat linku 158.