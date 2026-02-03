Středočeská policie pátrá po seniorovi s chodítkem, odešel z nemocnice bez léků

  15:27
Středočeská policie pátrá od úterního rána po pětasedmdesátiletém Rudolfu Gálovi, který odešel z nemocnice v Měšicích u Prahy a nemá u sebe léky a inzulin. Jeho zdravotní stav se proto může zhoršit.

Policie vyhlásila pátrání po pohřešovaném Rudolfovi G. | foto: policie ČR

Muž se pohybuje s pomocí čtyřkolového chodítka, které tlačí před sebou. Měl by ho doprovázet jeho příbuzný. „Policie vyhlásila pátrání v režimu Osoba v ohrožení,“ uvedla v úterý na webu středočeské policie mluvčí Vlasta Suchánková.

Na policisty se kvůli pohřešování seniora obrátil zdravotnický personál Centra integrované onkologické péče v Měšicích v okrese Praha-východ, kde muž dlouhodobě pobývá.

VIDEO: Odešel do práce a nevrátil se. Policisté v Praze řeší „záhadné zmizení“

Z nemocnice podle dosavadních zjištění odešel v pondělí odpoledne v doprovodu příbuzného a před 16:00 oba nastoupili do autobusu číslo 351 do pražských Letňan. Senior má cukrovku a potřebuje inzulin, také má předepsané léky na zvýšený krevní tlak.

Hledaný muž je hubený, 160 až 170 centimetrů vysoký, má šedé vlasy a vousy a na sobě tmavé oblečení. Policie přijme veškeré informace o pohřešovaném na lince 158.

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

