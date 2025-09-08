Muž odešel z bytu, nechal tam milovaného psa i mobil. Už týdny se neozval

„Jakub Boudník je vysoký asi 190 cm, střední postavy. Má modré oči, rovné hnědé vlasy a ryšavé vousy,“ informovala tisková mluvčí policie Michaela Richterová.
Pátrání odhalilo, že hledaný muž odešel na konci července z bytu, kde nechal svého psa. „Byl na něj silně fixovaný a dobrovolně by ho doma bez zajištěné péče nenechal,“ napsali policisté. V bytě zůstaly i jeho osobní doklady a mobilní telefon.
„Nikdo z jeho rodiny a okolí taktéž nemají o něm žádné informace, kde by se mohl nacházet,“ doplnila policie.
Ta se nyní obrací s žádostí o pomoc při pátrání na veřejnost. „Pokud máte jakékoli informace ohledně pohřešovaného muže, neváhejte ihned kontaktovat policii na lince tísňového volání 158,“ doplnila mluvčí.