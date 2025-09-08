Muž odešel z bytu, nechal tam milovaného psa i mobil. Už týdny se neozval

Autor:
  11:54
Policie pátrá po 40letém muži z Kladna. Pohřešovaného naposledy viděli v jeho zaměstnání. Jeho známá, která zmizení nahlásila, uvedla, že od 28. července o sobě muž nepodal žádnou zprávu.

Policie vyhlásila pátrání po pohřešovaném muži. (8. září 2025) | foto: policie ČR

„Jakub Boudník je vysoký asi 190 cm, střední postavy. Má modré oči, rovné hnědé vlasy a ryšavé vousy,“ informovala tisková mluvčí policie Michaela Richterová.

Pátrání odhalilo, že hledaný muž odešel na konci července z bytu, kde nechal svého psa. „Byl na něj silně fixovaný a dobrovolně by ho doma bez zajištěné péče nenechal,“ napsali policisté. V bytě zůstaly i jeho osobní doklady a mobilní telefon.

Policie vypátrala pohřešovanou dívku. Byla podchlazená, skončila v péči lékařů

„Nikdo z jeho rodiny a okolí taktéž nemají o něm žádné informace, kde by se mohl nacházet,“ doplnila policie.

Ta se nyní obrací s žádostí o pomoc při pátrání na veřejnost. „Pokud máte jakékoli informace ohledně pohřešovaného muže, neváhejte ihned kontaktovat policii na lince tísňového volání 158,“ doplnila mluvčí.

Vstoupit do diskuse

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

Metro stálo desítky minut v tunelu, lidé tápali. Dopravní podnik detaily nesděluje

Premium

Cestující pražským metrem minulé úterý v podvečerní špičce uvázli v tunelu. Mezi vagony jedné ze souprav na trase C se totiž rozhodl svézt muž, který před přivolanými policisty uprchl do tunelu...

Muž odešel z bytu, nechal tam milovaného psa i mobil. Už týdny se neozval

Policie pátrá po 40letém muži z Kladna. Pohřešovaného naposledy viděli v jeho zaměstnání. Jeho známá, která zmizení nahlásila, uvedla, že od 28. července o sobě muž nepodal žádnou zprávu.

8. září 2025  11:54

VIDEO: Opilý a zdrogovaný muž napadal ostrahu bistra, při zásahu se zranil strážník

Kvůli agresivnímu muži pod vlivem alkoholu a drog zasahovala minulý týden městská policie v centru Prahy. V provozovně rychlého občerstvení napadal ostrahu a později také přivolané strážníky. Při...

8. září 2025  9:32

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

7. září 2025  21:35

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

7. září 2025  14:21,  aktualizováno  18:23

V kalných vodách „vidí“ hlavně rukama. Potápěči hasičů mají na záchranu hodinu

Premium

Kdykoliv se nejen v Praze nad někým zavře hladina, potopí se loď či pod vodou skončí celé auto, rozsvěcují se v hasičské stanici v Modřanech poplachová světla. „Pojedou potápěči, pojedou potápěči!“...

7. září 2025

V Kladně začala stavba nového nádraží. Hotovo má být do roka a do dne

Místo hluboké díry v zemi, která vznikla po loňské demolici původního kladenského vlakového nádraží z poloviny 19. století, bude stát „do roka a do dne“ zcela nová výpravní budova. Správa železnic...

7. září 2025

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

7. září 2025  9:53,  aktualizováno  13:24

Hrochová na Grand Prix v Praze výrazně zlepšila český rekord na desítce

Tereza Hrochová zlepšila na Grand Prix v Praze vlastní český rekord v silničním běžeckém závodu na 10 km. Časem 31:38 minuty obsadila druhé místo za Francouzkou Alessií Zarbovou, která zvítězila v...

6. září 2025  20:38

Rychlík usmrtil mezi Libní a Běchovicemi člověka, provoz na koridoru stál

Na železničním koridoru v Praze mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu odpoledne rychlík Valašský expres člověka. Kolizi nepřežil, uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana...

6. září 2025  15:22,  aktualizováno  16:13

VIDEO: Židovský obchod byl terčem třikrát. Muž se maskoval bekovkou i sombrerem

Židovský obchod na pražských Vinohradech se terčem sprejera stal za posledních několik týdnů už třikrát. Naposledy v pondělí, kdy se na jeho průčelí objevily nenávistné nápisy. K zamaskování pachatel...

6. září 2025  13:18

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Horoměřice hostí mistrovství světa v orbě, přijeli soutěžící z 26 zemí

„Traktory, traktory, traktory!“ Takové skandování bylo slyšet ze špalírů lemujících v pátek ráno ulice největší české vesnice – Horoměřic. A v zatáčce se vzápětí objevily první stroje mířící spanilou...

6. září 2025

Po dlouhém boji s nemocí zemřel dvacetiletý hokejista Weitz ze Slavie

Smutná zpráva zasáhla hokejovou Slavii. Po dlouhém boji s leukémií zemřel dvacetiletý Sebastian Weitz, pražský klub to oznámil na sociálních sítích.

5. září 2025  21:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.