Mladistvý má u sebe pouze platební kartu, svůj mobilní telefon zanechal doma. V minulosti byl již jednou pohřešován a měl sebevražedné sklony. V současné době však ničím takovým nevyhrožoval.
Chlapec byl v době odchodu oblečen do stříbrné péřové bundy, světlých kapsáčových kalhot a na hlavě měl černou čepici s kšiltem a nápisem Hoodrich. Jako poznávací znamení by mohla podle policie sloužit i jeho špatná výslovnost.
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Pohřešovaný by se mohl pohybovat po nákupních centrech, zejména OC Nový Smíchov, OC Flora a v okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, píše na policejním webu mluvčí Richard Hrdina.
Lidé se mají podle něj v případě jakýchkoliv informací obrátit na linku 158.